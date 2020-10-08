Что придумали братья Райт: несколько интересных фактов о самом первом в мире самолете

Многие из нас летали на самолетах или хотя бы наблюдали за ними в воздухе. Это стало настолько обыденным явлением, что через много лет мы даже не задумывались о том, как и когда появился первый в мире самолет. Все слышали что-то о братьях Райт, но без особых подробностей. Сегодня мы исправим это недоразумение и расскажем, как разрабатывался первый в мире самолет "Флаер-1". Поможет нам в этом портал navopros.ru.

Первый полет длился 12 секунд

Если под словом "самолёт" подразумевать управляемый летательный аппарат тяжелее воздуха, то первый в мире полёт такого аппарата произошел 17 декабря 1903 года. Самолёт получил название "Флаер-1" и был сконструирован американцами Уирбелом и Орвиллом Райт. Первый полет на высоте трех метров продолжался 12 секунд, было преодолено расстояние в 37 метров. В тот же день был осуществлен второй полёт длиной 260 метров. Всего самолет "Флаер-1" совершил четыре полета.

Первый в мире самолёт был собран из дерева и имел бензиновый двигатель с двойным деревянным пропеллером. "Флаер-1" мог взлетать только при встречном ветре со специальных рельс. Для соединения двигателя с пропеллером использовалась обыкновенная велосипедная цепь. Размах крыла "Флаера-1" составлял 12 метров при общем весе самолёта 283 килограмма, из которых 77 килограмов приходилось на двигатель. В настоящее время первый в мире самолёт находится в Смитсоновском институте, Вашингтон, в качестве музейного экспоната.

Братья Райт являются пионерами авиации, однако тот факт, что именно они подняли в воздух первый самолёт, остается спорным. В 1906 году бразилец Альберто Сантос-Дюмон совершал полёты на своём самолёте "14-бис", который был совершеннее самолёта братьев Райт, и мог взлетать независимо от ветра. Так или иначе, Бразилия официально признает создателем первого в мире самолета именно своего уроженца.

Как сообщало издание "Комментарии", самый большой в мире водородный самолет совершил первый успешный полет.

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