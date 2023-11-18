Как вырастет рынок электрокаров в 2024 году: прогнозы экспертов

Популярность электромобилей стремительно растет, заставляя автолюбителей по всему миру обратить внимание на более экологичный вид транспорта и заменить им традиционный автомобиль внутреннего сгорания. Чего ждать в следующем году от рынка электрокаров, и насколько стремительно он будет расти? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе.

Электрокары

Рынок электромобилей демонстрирует признаки замедления

Переход с обычных авто на электромобили в мире значительно ускорился в этом году, причем Китай лидирует среди трех ключевых региональных автомобильных рынков, а доля продаж новых энергетических транспортных средств в стране превысила 30% в 2023 финансовом году, согласно данным компании Rho Motion, занимающейся исследованием рынка.

В Европе продажи аккумуляторных электромобилей (BEV) и гибридных электромобилей с возможностью подключения к сети (PHEV) достигли 23% общего объема продаж автомобилей за первые 9 месяцев этого года (в том числе доля BEV составила 15%), хотя различия между странами растут.

В США уровень проникновения электрокаров пока ниже 10%, но также постепенно растет. В этом году продажи электромобилей в Северной Америке выросли на 78%.

"Североамериканский рынок продолжает расти в 2023 году, при этом Tesla все еще занимает львиную долю спроса, поскольку традиционные автопроизводители сдерживают амбиции по масштабированию производства", — отметили в Rho Motion.

В Европе распространение электромобилей достигло определенного этапа. Те, кто имеет возможность регулярно заряжаться дома, и имеющие право на помощь государства уже ездят на электромобилях. Это также все чаще наблюдается в США, где более длинный пробег играет более важную роль в ежедневном использовании автомобилей. Бизнес увеличивает долю электромобилей в корпоративных автопарках, но водители из среднего класса могут вызвать новую волну перехода на экологический транспорт, поскольку электрокары еще не доступны всем.

Тенденция к снижению цен на аккумуляторы возобновится после перерыва, вызванного ростом цен на материалы. В то же время, усилилась ценовая конкуренция, поскольку Tesla стремится увеличить объемы производства, китайские бренды стремятся завоевать долю европейского рынка, а существующие производители пытаются защитить свои позиции на рынке. Эта динамика может привести к появлению более симпатичных вариантов электромобилей.



Внедрение более дешевых моделей также может помочь процессу перехода на электрокары. Такие известные бренды как Volkswagen и Tesla объявили о выходе на рынок более доступных автомобилей. В то же время китайские бренды, такие как BYD и MG уже предлагают более доступные модели с достаточным ассортиментом (как и корейский бренд Kia). Эти автомобили, вероятно, удовлетворяют потребности клиентов, что подтверждается ростом доли рынка в Западной Европе в 2023 году.

Ожидается, что цены на электромобили снизятся в 2024 году

Одним из главных помех, мешающих широкому распространению электромобилей, является их относительно высокая цена по сравнению с традиционными автомобилями с бензиновым двигателем. Многих потенциальных покупателей отпугивает высокая первоначальная стоимость электромобилей, несмотря на долгосрочную экономию на топливе и техническом обслуживании. Но сохранится ли эта тенденция в ближайшие годы? Эксперты прогнозируют, что цены на электромобили действительно снизятся в 2024 году, что сделает их доступнее для большего количества потребителей.

Чтобы понять, почему ожидается снижение цен на электромобили, важно рассмотреть факторы, способствовавшие их высокой стоимости до сих пор. Одной из главных причин высоких цен на электромобили является дорогостоящая технология аккумуляторов, на которую они полагаются. Батареи составляют значительную часть себестоимости электромобиля и, как следствие, любой прогресс в технологии аккумуляторов может оказать значительное влияние на общую цену транспортного средства. В последнее десятилетие мы стали свидетелями значительного прогресса в аккумуляторных технологиях: с 2010 года расходы снизились примерно на 80%. Ожидается, что эта тенденция продолжится, что приведет к дальнейшему снижению цен на электромобили.

Еще одним фактором, повлиявшим на высокую стоимость электромобилей, является экономия на масштабах производства. В настоящее время производство электромобилей относительно низкое по сравнению с традиционными транспортными средствами, что приводит к большим производственным затратам. Однако поскольку спрос на электромобили продолжает расти, ожидается, что автопроизводители увеличат свои производственные мощности, что приведет к экономии на масштабах производства. Такое увеличение объемов производства позволит производителям распределить свои постоянные затраты на большее количество единиц продукции, что в конечном счете снизит стоимость электромобиля.

Кроме того, политика государственного стимулирования играет решающую роль в понижении цен на электромобили. Многие страны ввели субсидии и налоговые льготы, чтобы привлечь потребителей пересесть на экологический транспорт. Эти стимулы не только делают электромобили более доступными, но и создают более конкурентный рынок, подталкивая автопроизводителей снижать цены, чтобы привлечь клиентов. Поскольку правительства по всему миру продолжают придавать приоритет экологичности и сокращению выбросов углерода, вполне вероятно, что эти тенденции будут продолжены или даже расширены, что будет способствовать дальнейшему снижению стоимости электромобилей.

Хотя эксперты прогнозируют снижение цен на электромобили в 2024 году, важно отметить, что этот прогноз основывается на текущих тенденциях и предположениях. Внешние факторы, такие как изменения в государственной политике, колебания цен на сырье и технологический прогресс могут повлиять на фактический результат. Однако общая траектория развития рынка электромобилей свидетельствует о том, что цены будут продолжать снижаться, делая электрокары более доступным вариантом для более широкого круга потребителей.

Аналитики Gartner прогнозируют, что в 2024 году будет выпущено 18 миллионов электромобилей

Согласно последнему прогнозу Gartner, Inc (ведущая мировая исследовательская и консалтинговая компания в сфере информационных технологий), к концу 2023 года в мире будет продано почти 15 миллионов электромобилей (электрических и гибридных, подзаряжаемых от сети). По их оценкам, в 2024 году выпуск электромобилей вырастет на 19% до 17,9 миллиона единиц.

Прогнозируется, что производство аккумуляторных электромобилей (BEV) вырастет с 9 млн. единиц в 2022 году до 11 млн. единиц до конца 2023 года. Ожидается, что гибридные электромобили с подзарядкой (PHEV) будут расти несколько медленнее – с 3 млн. единиц в 2022 году до 4 млн. единиц в 2023 году.

"Доля PHEV в процентах от общего количества электромобилей в таких странах, как США, Канада и Япония, несколько вырастет, поскольку потребители в этих странах предпочитают PHEV, а не BEV. Американские потребители, переходящие от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) , предпочитают электромобили PHEV, а не их аналоги BEV, поскольку PHEV сочетают в себе возможность ездить по городу без выбросов с удобством бензиновых двигателей для более длительных поездок", — утверждает Джонатан Девенпорт , старший директор-аналитик Gartner. "Ситуация отличается в Западной Европе, Китае и, в меньшей степени, в Индии, где потребители предпочитают более низкие общие эксплуатационные расходы, более тихое вождение и "зеленые" характеристики электромобилей".

К 2030 году электромобили составят более 50% моделей автопроизводителей

Решения правительств по сокращению вредных выбросов от транспортных средств и некоторые инициативы на уровне стран, такие как внедрение законодательства, разрешающего продажу только транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, и попытки обеспечить минимальный уровень использования электромобилей PHEV, привели к изменениям в поведении автопроизводителей. Некоторые автопроизводители стремятся устранить выбросы из выхлопных труб новых малотоннажных автомобилей к 2035 году, а другие – к 2030 году достичь доли продаж электромобилей в общем объеме от 40% до 50%. Кроме того, растущая важность электромобилей привела к тому, что на рынке появляются новые участники.

"Постоянное усиление норм выбросов приведет к тому, что к 2030 году автопроизводители будут вынуждены переориентировать более половины моделей продаваемых автомобилей на электромобили", — утверждает Девенпорт.

Аналитики Gartner ожидают, что к 2027 году средняя цена электромобиля достигнет паритета с автомобилями с ДВС аналогичного размера и конфигурации, что ускорит глобальное использование электрокаров. Однако к 2030 году производство электроэнергии и пропускная способность сетей могут стать факторами, сдерживающими массовое внедрение электромобилей, независимо от цены.



"Если страны не будут принимать меры по стимулированию водителей электромобилей заряжать их вне пиковых периодов потребления электроэнергии, переход на электромобили может создать дополнительную нагрузку как на мощности по производству электроэнергии, так и на распределительную инфраструктуру", — отмечает Девенпорт.

Рынок электрокаров показывал положительную динамику в течение 2023 года, что будет способствовать дальнейшему росту продаж в следующем году. Есть признаки замедления темпов внедрения электрокаров, но усиление конкуренции и снижение относительных цен могут дать новый толчок для производства экологического транспорта, причем будет лидировать Китай.