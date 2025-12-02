Що робити, якщо зупинила поліція: адвокат назвав сім правил

Зустріч із поліцейськими на дорозі чи в будь-якій іншій ситуації часто стає стресом навіть для законослухняних громадян. Тривога, напруження й страх сказати щось зайве можуть лише погіршити ситуацію. Британський адвокат, відомий у TikTok під ім’ям @tiktokstreetlawyer, виокремив сім простих правил поведінки, які допомагають мінімізувати ризики, уникнути зайвих звинувачень та зберегти спокій у випадку, якщо вас зупинила поліція.

1. Не говоріть зайвого

У стресі люди часто починають говорити більше, ніж потрібно. Правник радить уникати поспішних пояснень і, якщо ви не впевнені у словах, використовувати фразу "без коментарів".

2. Контролюйте дихання і темп мови

Швидка мова та гіпервентиляція можуть виглядати підозріло. Спокійний голос і рівне дихання демонструють, що ви не маєте чого приховувати.

3. Не робіть різких рухів і не намагайтеся тікати

Будь-яка спроба втекти або навіть різко вийти з авто може бути сприйнята як агресія чи опір. Адвокат радить залишатися в машині й виконувати вказівки офіцера.

4. Будьте серйозними

Жарти під час розмови з поліцією можуть бути сприйняті як неповага. Ситуація вимагає стриманості та зосередженості.

5. Не проявляйте агресії та не лайтесь

Навіть якщо, на вашу думку, зупинка є несправедливою, емоційні реакції можуть лише погіршити становище. Агресивна поведінка здатна привести до арешту за порушення громадського порядку.

6. Не сперечайтеся на місці

Якщо ви не згодні з діями поліції, суперечка під час зупинки не дасть результату. Законні претензії можна подати офіційно після інциденту.

7. Знайте свої права

Якщо не впевнені в тому, що відбувається, краще обмежитися "без коментарів" і вимагайте адвоката. Важливі запитання, які радить ставити юрист: "Чи можу я вільно піти?" і "На підставі якого закону мене затримують?".

Адвокат наголошує, що дотримання цих правил допомагає уникнути конфліктів та зберегти контроль над ситуацією навіть тоді, коли емоції зашкалюють.

