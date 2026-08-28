У Кремлі не бачать передумов для швидкого повернення до переговорів про завершення війни проти України, вважаючи, що продовження "СВО" є очевидним. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що питання мирного врегулювання наразі перебуває "глибоко на паузі", а Москва продовжує ставити на військовий тиск.

Ремонт авто. Фото: з відкритих джерел

За словами представника Кремля, нових ідей щодо переговорного процесу немає. При цьому Пєсков заявив, що Україна нібито добре знає вимоги Росії, але не погоджується обговорювати їх мирним шляхом.

На цьому тлі Москва продовжує виправдовувати удари по українських містах.

Дмитро Пєсков заявив, що атаки на Київ нібито мають систематичний і цілеспрямований характер та спрямовані на військову інфраструктуру. Водночас російські удари останнім часом зачіпають і цивільні об'єкти – зокрема склади з продовольством, товарами широкого вжитку та іншою продукцією.

Коментуючи повідомлення про можливу нову ескалацію, Пєсков назвав їх "традиційними страшилками" західних медіа. Він водночас заявив, що російські війська продовжують наступальні дії, а Москва оцінює ситуацію на фронті як сприятливу для себе.

Фактично Кремль демонструє готовність і надалі робити ставку на силу. Пєсков прямо пов'язав продовження бойових дій із тим, що українська сторона нібито не хоче обговорювати російські вимоги за столом переговорів.

Заяви Кремля прозвучали на тлі постійних дискусій про можливість відновлення переговорів щодо війни. Однак Москва наразі не демонструє готовності відмовлятися від своїх ультимативних вимог.

Таким чином, у Кремлі одночасно відкидають побоювання щодо ескалації та запевняють, що російська військова кампанія триватиме. Формула Москви залишається незмінною: поступок немає, переговорів немає – натомість армія продовжує наступ.

Також видання "Коментарі" повідомляло – ці поїздки вбивають двигун: які авто категорично не варто брати для міста.







