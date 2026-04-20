Ігноруєш, значить ризикуєш: що приховує знак із знаком оклику на дорозі

Кравцев Сергей
На українських дорогах нерідко можна побачити трикутний знак із червоною облямівкою та знаком оклику всередині. Незважаючи на його поширеність, багато водіїв досі не до кінця розуміють його значення і тим самим наражаються на ризик.
Знак Аварійно небезпечна ділянка. Фото: із відкритих джерел
Відповідно до Правила дорожнього руху України, цей знак означає "Аварійно небезпечну ділянку (інша небезпека)". Він попереджає про зони, де умови руху різко відрізняються від звичних і можуть бути непередбачуваними.
Найчастіше йдеться про проблемні відрізки дороги: круті повороти з нестандартним радіусом, різкі перепади рельєфу, погіршену видимість або конструктивні особливості траси. Щоб уточнити характер загрози, знак доповнюється спеціальними табличками, які свідчать про конкретну проблему – від серії різких поворотів до звуження дороги чи небезпечних нерівностей.
Розміщення знака суворо регламентовано: поза населеними пунктами його встановлюють за 150-300 метрів до небезпечної зони, а містах – за 50-100 метрів. Якщо дистанція відрізняється, використовується додаткова табличка з точною вказівкою відстані.
Експерти наголошують: головна помилка водіїв – недооцінка цього сигналу. Навіть сучасні системи безпеки автомобіля не компенсують ризики на нестандартних ділянках дороги.
Поява такого знака – це формальність, а пряме попередження. У цей момент важливо знизити швидкість, підвищити увагу та бути готовим до несподіваних змін дорожньої обстановки. Ігнорування може призвести до аварії – і це той випадок, коли ціна помилки надто висока.
