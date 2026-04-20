logo_ukra

BTC/USD

75283

ETH/USD

2317.89

USD/UAH

44.1

EUR/UAH

51.89

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Ігноруєш, значить ризикуєш: що приховує знак із знаком оклику на дорозі
commentss НОВИНИ Всі новини

Ігноруєш, значить ризикуєш: що приховує знак із знаком оклику на дорозі

Водії масово недооцінюють попередження, яке сигналізує про реальну небезпеку попереду

20 квітня 2026, 16:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

На українських дорогах нерідко можна побачити трикутний знак із червоною облямівкою та знаком оклику всередині. Незважаючи на його поширеність, багато водіїв досі не до кінця розуміють його значення і тим самим наражаються на ризик.

Знак Аварійно небезпечна ділянка. Фото: із відкритих джерел

Відповідно до Правила дорожнього руху України, цей знак означає "Аварійно небезпечну ділянку (інша небезпека)". Він попереджає про зони, де умови руху різко відрізняються від звичних і можуть бути непередбачуваними.

Найчастіше йдеться про проблемні відрізки дороги: круті повороти з нестандартним радіусом, різкі перепади рельєфу, погіршену видимість або конструктивні особливості траси. Щоб уточнити характер загрози, знак доповнюється спеціальними табличками, які свідчать про конкретну проблему – від серії різких поворотів до звуження дороги чи небезпечних нерівностей.

Розміщення знака суворо регламентовано: поза населеними пунктами його встановлюють за 150-300 метрів до небезпечної зони, а містах – за 50-100 метрів. Якщо дистанція відрізняється, використовується додаткова табличка з точною вказівкою відстані.

Експерти наголошують: головна помилка водіїв – недооцінка цього сигналу. Навіть сучасні системи безпеки автомобіля не компенсують ризики на нестандартних ділянках дороги.

Поява такого знака – це формальність, а пряме попередження. У цей момент важливо знизити швидкість, підвищити увагу та бути готовим до несподіваних змін дорожньої обстановки. Ігнорування може призвести до аварії – і це той випадок, коли ціна помилки надто висока.

Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://vodiy.ua/znaky/1/1.39/
Теги:

Новини

Всі новини