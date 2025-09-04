Первое плавание закончилось катастрофой: в Турции опрокинулась элитная яхта (ВИДЕО)

Роскошная моторная яхта Dolce Vento "Сладкий ветер" стоимостью почти 1 миллион долларов затонула всего через 15 минут после первого спуска на воду у побережья Турции. Инцидент произошел 2 сентября в районе Зонгулдака на севере Турции.

Яхта Dolce Vento перевернулась у берегов Турции. Фото из открытых источников

На борту яхты Dolce Vento находились владелец судна, капитан и два члена экипажа. Незадолго после отплытия, во время первого рейса, яхта начала терять стабильность, шататься, быстро набрала воду и опрокинулась. Все четыре человека успели прыгнуть в море и спаслись благодаря помощи находившихся неподалеку сотрудников верфи.

Видео с момента крушения показывает, как 24-метровая Dolce Vento постепенно наклоняется в сторону и 160 тонна яхта частично исчезает под волнами.

По предварительным данным местных СМИ, проблемы могли вызвать нестабильность и неправильное распределение веса. Некоторые эксперты считают, что избыточный вес верхних конструкций привел к низкой метацентрической высоте – критическому параметру, определяющему устойчивость судна.

Кадры с затоплением роскошного судна мгновенно разлетелись соцсетями. Некоторые пользователи иронизировали из-за инцидента с яхтой Dolce Vento:

"Она также имеет режим подводной лодки?", — написал один.

"Дорогой способ испытать спасательные жилеты", — добавил другой.

В то же время другие отмечали серьезность инцидента и необходимость более тщательных проверок перед спуском на воду.

Яхта строилась с 2024 года и должна стать одним из флагманских проектов верфи Medylmal. Стоимость яхты Dolce Vento составляет около 940 тысяч долларов. В настоящее время идет расследование причин аварии, а судно планируют поднять для технической экспертизы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае, когда 20-летнюю девушку нашли мертвой на борту яхты миллионеров.

Также "Комментарии" писали, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев купил яхту в стране, которую мечтает разбомбить.