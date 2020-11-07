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Ученые нашли новый эффективный способ определять подлинность вина

Мошенническое производство продукции является одной из главных проблем винодельческой промышленности

7 ноября 2020, 22:44
Автор:

Павел Зинченко

Исследователи вина из Аделаидского университета (Южная Австралия) разрабатывают быстрый и простой метод аутентификации вина — потенциальное решение против мошенничества с вином на миллиарды долларов во всем мире.

Ученые нашли новый эффективный способ определять подлинность вина

ФОТО: iphones.ru

Команда ученых смогла со 100% точностью определить географическое происхождение вин из трех винодельческих регионов Австралии и из Бордо во Франции с помощью новой техники молекулярного дактилоскопирования с использованием "флуоресцентной спектроскопии", технологии, которая анализирует флуоресценцию молекул.

"Мошенничество с вином — серьезная проблема для мировой винодельческой промышленности, учитывая, что ежегодный экономический эффект только в Австралии оценивается в несколько сотен миллионов долларов, а во всем мире оценивается в миллиарды долларов. Аутентификация вина может помочь избежать неопределенности при маркировке вина в зависимости от его происхождения, сорта или урожая. Применение такого относительно простого метода, как этот, может быть адаптировано для использования в цепочке поставок в качестве надежного метода аутентификации или обнаружения фальсифицированных вин", — говорит Ручира Ранавира, аспирантка Университета Уэйта Научно-исследовательского института, проводившего исследование.

Результаты исследования было опубликовано в журнале Food Chemistry при поддержке Wine Australia, правительства Австралии, Исследовательского института Уэйта и отраслевых партнеров через Учебный центр ARC по инновационному производству вина.

Руководитель проекта, доцент Дэвид Джеффри из Исследовательского института Уэйта и Учебного центра ARC по инновационному производству вина, сообщил, что он и его команда надеются в конечном итоге выявить конкретные химические маркеры, которые помогут различать винные регионы.

Как сообщало издание "Комментарии", сеть насмешила бабушка, уронившая внука ради бокала с вином.

 

 


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Источник: https://www.newswise.com/articles/shining-a-light-on-the-issue-of-wine-fraud
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