Ученые нашли новый эффективный способ определять подлинность вина

Исследователи вина из Аделаидского университета (Южная Австралия) разрабатывают быстрый и простой метод аутентификации вина — потенциальное решение против мошенничества с вином на миллиарды долларов во всем мире.

ФОТО: iphones.ru

Команда ученых смогла со 100% точностью определить географическое происхождение вин из трех винодельческих регионов Австралии и из Бордо во Франции с помощью новой техники молекулярного дактилоскопирования с использованием "флуоресцентной спектроскопии", технологии, которая анализирует флуоресценцию молекул.

"Мошенничество с вином — серьезная проблема для мировой винодельческой промышленности, учитывая, что ежегодный экономический эффект только в Австралии оценивается в несколько сотен миллионов долларов, а во всем мире оценивается в миллиарды долларов. Аутентификация вина может помочь избежать неопределенности при маркировке вина в зависимости от его происхождения, сорта или урожая. Применение такого относительно простого метода, как этот, может быть адаптировано для использования в цепочке поставок в качестве надежного метода аутентификации или обнаружения фальсифицированных вин ", — говорит Ручира Ранавира, аспирантка Университета Уэйта Научно-исследовательского института, проводившего исследование.

Результаты исследования было опубликовано в журнале Food Chemistry при поддержке Wine Australia, правительства Австралии, Исследовательского института Уэйта и отраслевых партнеров через Учебный центр ARC по инновационному производству вина.

Руководитель проекта, доцент Дэвид Джеффри из Исследовательского института Уэйта и Учебного центра ARC по инновационному производству вина, сообщил, что он и его команда надеются в конечном итоге выявить конкретные химические маркеры, которые помогут различать винные регионы.

Как сообщало издание "Комментарии", сеть насмешила бабушка, уронившая внука ради бокала с вином.