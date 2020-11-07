Ученые нашли новый эффективный способ определять подлинность вина

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Павел Зинченко
Исследователи вина из Аделаидского университета (Южная Австралия)
разрабатывают быстрый и простой метод аутентификации вина — потенциальное
решение против мошенничества с вином на миллиарды долларов во всем мире.
ФОТО: iphones.ru
Команда ученых смогла со 100% точностью определить географическое
происхождение вин из трех винодельческих регионов Австралии и из Бордо во
Франции с помощью новой техники молекулярного дактилоскопирования с
использованием "флуоресцентной спектроскопии", технологии, которая анализирует
флуоресценцию молекул.
Результаты исследования было опубликовано в журнале Food Chemistry при
поддержке Wine Australia, правительства Австралии, Исследовательского института
Уэйта и отраслевых партнеров через Учебный центр ARC по инновационному
производству вина.
Руководитель проекта, доцент Дэвид Джеффри из Исследовательского института Уэйта и Учебного центра ARC по инновационному производству вина, сообщил, что он и его команда надеются в конечном итоге выявить конкретные химические маркеры, которые помогут различать винные регионы.
Как сообщало издание "Комментарии", сеть насмешила бабушка, уронившая внука ради бокала с вином.
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