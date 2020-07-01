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Три необычных народных рецепта алкогольных напитков

Народные рецепты алкогольных напитков не ограничиваются одним лишь самогоном

сегодня, 16:46
Автор:

Павел Зинченко
Три необычных народных рецепта алкогольных напитков

Когда мы говорим о самодельных алкогольных напитках, то в голове сразу всплывают самогонка и приготовленные домашних условиях коктейли на основе колы и виски или тоника и джина. Но на этом фантазия людей не останавливается и народные умельцы могут предложить еще не один рецепт изготовления собственного напитка. Сегодня мы, при помощи портала mport, расскажем тебе о некоторых из них.

Домашнее вино

Домашнее вино - это один из самых распространенных продуктов брожения. В процессе приготовления нет никаких трудностей, кроме долгого времени ожидания. Этот напиток непременно порадует своей мягкостью и насыщенностью вкуса. Конечно, это не Шато Мутон-Ротшильд 1945 года выдержки, но в неповторимости вкуса можно быть уверенным на все сто. Та и приятно изготовлять вино своими руками.

Настойки

Если речь зашло о настойках, то здесь огромный простор для полета фантазии. Продуктов и рецептов имеется очень много. Такое разнообразие при производстве алкогольных напитков в домашних условиях еще раз свидетельствует о том, что украинцы – творческие люди и на одной самогонке мы не остановимся.

Жесткие миксы

Порой украинскому мужику вина, всякие коктейли и прочие слабоалкогольные напитки не приносят никакого удовольствия. Хочется выпить как следует, чтобы на какое-то время уйти в небытие. Причем, произойти это должно быстро. В таких случаях отчаянные парни решают эти проблемы с помощью миксов из самых разнообразных спиртных напитков.. Например, один из народных коктейлей: пиво с водкой. Дешево и сердито. А также быстро и качественно. Но на утро будет тяжело, так что лучше не увлекаться.

Такие напитки способны как принести удовольствие, так и обеспечить далеко не самыми приятными ощущениями. Все зависит от того, насколько хорошо ты умеешь их готовить. Также издание "Комментарии" расскажет, какие напитки должны быть в мини баре каждого мужчины.


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