Пять причин не морочить себе голову и просто выпить немного пивка

Язык
BTC/USD
10303.30
ETH/USD
356.13
LTC/USD
49.20
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
32.91
RUB/UAH
0.38
Павел Зинченко
Иногда хочется выпить пива, но ты себя сдерживаешь. Это пивной алкоголизм, надо делать дела, с помощью бутылки ты ничего не добьешься и так далее. За всеми этими аргументами есть доля истины. Но также есть множество абсолютно адекватных причин пойти и взять себе кружечку пива. С помощью портала mport мы расскажем тебе о некоторых из них.
Долой скуку
Вот бывает: сидишь в компании и тебе настолько скучно, что лишь вежливость не позволяет просто встать и уйти. Все унылые, разговоры о какой-то чепухе. Непонятно, как вообще ты тут оказался. А потом ты выпьешь бокальчик пенного и мир становится немного ярче, появились темы для разговоров.
Раскрепощает
Именно несколько глотков пива разрушат стену между тобой и понравившейся незнакомкой и ты наконец подойдешь, чтобы представиться. Но не перестарайся. Грань здесь весьма тонкая.
Выручка
Покупая пиво, ты помогаешь заработать лишнюю копейку целым заводам и предприятиям. Особенно мелкие компании скажут тебе спасибо. У них не настолько много клиентов.
Занятия
Если не знаешь чем заняться - выпей пивка. После этого сможешь сделать целую кучу полезных дел. Например, полистать ленту в социальной сети или посмотреть фильм, лежа на диване.
История
Пиво пьют на протяжении многих тысячелетий. Его варили монахи в монастырях. Даже правители древности были не против приложиться к пьянящему напитку. Все они сделали неоценимый вклад в развитие и технологии продукта. Употребляя пиво, ты выражаешь свое уважение к труду мастеров древности и сам становишься частью истории.
Выпить пивка это всегда хорошо. Запомни ключевое слово - кружка. Можно две. Но ни в коем случае не бочка. Тут уже перегиб. Также издание "Комментарии расскажет, почему полезно пить вино.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости