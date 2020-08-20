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Пьем по-японски правильно: главные особенности употребления саке

Пять главных правил употребления традиционного японского напитка

сегодня, 12:25
Автор:

Павел Зинченко

Если пиво, вино и водка тебя уже утомили, то настало время попробовать что нибудь экзотическое. Легендарное японское саке вполне подойдет. Но чтобы получить удовольствие от этого напитка, его нужно научиться пить правильно. Издание mport подскажет, как это делать.

Закуска

Пьем по-японски правильно: главные особенности употребления саке

Украинцы привыкли закусывать свой традиционный самогон салом, мясом или ломтиком хлеба. Саке заедают суши. Важнейшие ингредиенты – рыба, рис и квашеные овощи. Именно эта комбинация позволит остаться на ногах после употребления японского спиртного.

Температура

Хороший саке пьют холодным, плохой – горячим, гласит японская поговорка. При нагревании богатый аромат напитка теряется или вовсе исчезает. Это касается и вкуса напитка. Не верь мифу о том, что саке пьют подогретым. Если тебе подали этот напиток теплым во время посиделок в ресторане, то будь готов к тому, что тебе подсунули какую-то гадость.

До дна

Украинское и японское застолье имеет одну общую черту: мужчины должны пить до дна.

История

В старину саке считался элитным напитком и подавался при дворе императоров. Но изворотливые крестьяне умудрились украсть рецепт и начали готовить саке самостоятельно.

Здоровье

Не стоит упиваться этим напитком из-за низкого оборота алкоголя в нем. Как и с прочим спиртным, передозировка саке может стать причиной тяжелого похмелья.

Теперь ты знаешь, как правильно пить саке и сможешь ощутить себя настоящим самураем. Также издание "Комментарии" расскажет, какие напитки должны быть в мини-баре каждого мужчины.


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