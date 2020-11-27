Непередаваемый вкус Франции: топ-5 лучших шампанских вин

Если ты уже думаешь над тем, как накрывать стол к Новому году, то мы возьмем на себя смелость напомнить тебе, что к празднику необходимо поднести хоть одну бутылку шампанского. И сегодня мы подскажем тебе, на что обратить внимание.

ФОТО: Вино - 24 канал

Champagne Philipponnat — 2003 Clos des Goisses Brut



Вино урожая 2003 года на 70% состоит из винограда Пино Нуар и на 30% из Шардоне. Этот игристый напиток содержит хорошо интегрированный фруктовый, минеральный вкус вместе с оттенками различных специй. Отличается яркой кислотностью.

Champagne Armand de Brignac — Ace of Spades Rosé





Содержание этой розовой бутылки никого не оставит равнодушным – игристое белое вино в комбинации с отменное Пино Нуар. Легко можно уловить четкие тона клубники и черном смородины.

Champagne Perrier-Jouët — 2004 Belle Epoque Rosé

Бутылку этого вина украшают японские анемоны, подчеркивая яркие цветочные ароматы. Купаж из Гран Кру Шардоне и Пино Нуар создает во рту вкус свежей клубники, граната и красного апельсина.

Champagne Taittinger — 2005 Comtes de Champagne Rose



Символом этого напитка является королевская печать Теобальда I Наваррского. Этот правитель, согласно легенде, привез из Крестового похода во Францию с Кипра черенки винограда Шардоне. Вино урожая 2005 года на 30% состоит из Шардоне и на 70% из Пино Нуар. Во вкусе можно различить красные ягод с нотами фиалки и груши.

Champagne Laurent-Perrier — Grand Siècle

Дизайн бутылки напоминает век короля Людовика XIV. 50% винограда Шардоне и 50% винограда Пино Нуар. Вино отличается нотами меда, миндаля и поджаренной французской булочки.

Теперь праздник тебе точно обеспечен. Также издание "Комментарии" расскажет, как отличить оригинальное вино от подделки.

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