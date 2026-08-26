«Крёстный отец»: что пил Майкл Корлеоне и что это говорит о его характере

Мир "Крёстного отца" состоит не только из мафии, сделок и перестрелок. Даже напитки в фильмах могут многое рассказать о героях — их привычках, статусе и отношениях друг с другом. Виски, клубная содовая и бокал вина: напитки в "Крёстном отце" становятся частью образа Майкла и помогают показать его отличие от остальных Корлеоне.

Атмосфера 1970-х: бокал с виски и стакан содовой на барной стойке. Иллюстрация: ИИ

В "Крёстном отце" алкоголь — не просто реквизит. Исследователи фильма насчитали десятки сцен с напитками, среди которых особенно часто встречаются скотч, красное и белое вино. Им при этом отводится разная роль: крепкий алкоголь связан с деловыми разговорами, красное вино — с семейной атмосферой, а белое появляется в более праздничных сценах.

Но у Майкла Корлеоне есть особенность: его выбор напитка заметно отличается от привычек других членов семьи. В исследованиях фильма отмечается, что Майкл чаще всего пьёт виски или клубную содовую. При этом не стоит считать, что он принципиально отказывался от любого алкоголя: в фильме встречаются сцены, где герой пьёт шампанское и другие напитки.

Особенно показательной становится сцена в Гаване во второй части фильма. Фредо предлагает выпить и заказывает банановый дайкири, а Майкл выбирает club soda — газированную воду. После этого разговор быстро переходит к серьёзным делам: Майкл сообщает брату, что опасается покушения и подозревает Хаймана Рота.

Этот контраст хорошо работает на образ персонажей. Фредо расслабляется и наслаждается атмосферой Гаваны, тогда как Майкл остаётся собранным и сосредоточенным на бизнесе. Напиток здесь можно воспринимать как деталь характера, хотя утверждать, что именно режиссёр намеренно заложил такой символизм, было бы слишком категорично.

Интересно и другое: красное вино в фильме тесно связано с семейными сценами. На свадьбе Конни его пьют практически все — оно становится частью общей атмосферы семьи Корлеоне. Майкл также пьёт вино вместе с Кей во время семейных эпизодов.

А знаменитый коктейль "Крёстный отец" — смесь скотча и амаретто — не является напитком Майкла из фильма. Его название лишь связано с картиной.

Получается, у Майкла нет одного официального "фирменного" напитка. Но его любовь к виски и особенно к простой клубной содовой хорошо вписывается в образ человека, который даже в непринуждённой обстановке старается сохранять контроль.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о секретном коктейле Бонда, который знает не каждый бармен.