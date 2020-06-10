Кофе и алкоголь: самые интересные комбинации

Многие из нас любят встречать новый день с чашечкой отменного кофе в руке. Для некоторых это превратилось в важный ритуал. Кроме того, многие слышали об ирландском кофе - одном из самых популярных способов сочетать этот напиток с алкоголем. Но мало кто знает, что это далеко не единственная интересная комбинация. Сегодня мы расскажем тебе с как именно можно соединять кофе и популярные алкогольные напитки.

Коктейль “коньяк, кола, кофе“

Мощный энергетик, который “окрыляет“. Его можно употреблять даже в жару, насыпав в стакан льда. Но увлекаться не стоит. Сердце может поднять бунт, а это уже плохо.

Кофе Амаретто



Кофе Амаретто прекрасно подойдет для романтических посиделок с возлюбленной. Ты даже сможешь стать большим экспертом по кофе в ее глазах. Амаретто - это шикарная комбинация сладкого итальянского ликера с немного горьковатым привкусом натурального кофе. Также это хороший пролог перед веселым алкогольным вечером.

Кофе с коньяком

Это один из самых изысканных способов соединить алкоголь и кофе. К тому же рецепт достаточно легко найти в интернете и приготовить в домашних условиях.

Кофе с ромом

Добавляй меньше рома, если тебе нужно согреться. Если же температура на дворе выше 30-ти по Цельсию, тогда сконцентрируйся на роме. При этом не тупо вливай его в энергетик, а взбей сливки с ромом, охлади это дело, а затем уже украшай напиток смесью.

Если сомневаешься в своих умениях, то попроси опытного бармена приготовить тебе какой-либо из этих напитков. Также издание "Комментарии" расскажет, как сочетать кофе с вином.

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