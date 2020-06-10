kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.06.2020

BTC/USD

9742.80

ETH/USD

244.20

LTC/USD

45.91

НБУ 10.06.2020

USD/UAH

26.75

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мужчина вино и напитки Кофе и алкоголь: самые интересные комбинации
commentss НОВОСТИ Все новости

Кофе и алкоголь: самые интересные комбинации

Кофе можно успешно сочетать со многими алкогольными напитками

сегодня, 11:53
Автор:

Зинченко Павел
Кофе и алкоголь: самые интересные комбинации

Многие из нас любят встречать новый день с чашечкой отменного кофе в руке. Для некоторых это превратилось в важный ритуал. Кроме того, многие слышали об ирландском кофе - одном из самых популярных способов сочетать этот напиток с алкоголем. Но мало кто знает, что это далеко не единственная интересная комбинация. Сегодня мы расскажем тебе с как именно можно соединять кофе и популярные алкогольные напитки.

Коктейль “коньяк, кола, кофе“

Мощный энергетик, который “окрыляет“. Его можно употреблять даже в жару, насыпав в стакан льда. Но увлекаться не стоит. Сердце может поднять бунт, а это уже плохо.

Кофе Амаретто

Кофе Амаретто прекрасно подойдет для романтических посиделок с возлюбленной. Ты даже сможешь стать большим экспертом по кофе в ее глазах. Амаретто - это шикарная комбинация сладкого итальянского ликера с немного горьковатым привкусом натурального кофе. Также это хороший пролог перед веселым алкогольным вечером.

Кофе с коньяком

Это один из самых изысканных способов соединить алкоголь и кофе. К тому же рецепт достаточно легко найти в интернете и приготовить в домашних условиях.

Кофе с ромом

Добавляй меньше рома, если тебе нужно согреться. Если же температура на дворе выше 30-ти по Цельсию, тогда сконцентрируйся на роме. При этом не тупо вливай его в энергетик, а взбей сливки с ромом, охлади это дело, а затем уже украшай напиток смесью. 

Если сомневаешься в своих умениях, то попроси опытного бармена приготовить тебе какой-либо из этих напитков. Также издание "Комментарии" расскажет, как сочетать кофе с вином.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mport.ua/zdorove/eda/759458-kofe-s-gradusom-pjat-p-janyh-koktejlej-s-energetikom
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!