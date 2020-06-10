Кофе и алкоголь: самые интересные комбинации

Язык
BTC/USD
9742.80
ETH/USD
244.20
LTC/USD
45.91
USD/UAH
26.75
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.39
Зинченко Павел
Многие из нас любят встречать новый день с чашечкой отменного кофе в руке. Для некоторых это превратилось в важный ритуал. Кроме того, многие слышали об ирландском кофе - одном из самых популярных способов сочетать этот напиток с алкоголем. Но мало кто знает, что это далеко не единственная интересная комбинация. Сегодня мы расскажем тебе с как именно можно соединять кофе и популярные алкогольные напитки.
Коктейль “коньяк, кола, кофе“
Мощный энергетик, который “окрыляет“. Его можно употреблять даже в жару, насыпав в стакан льда. Но увлекаться не стоит. Сердце может поднять бунт, а это уже плохо.
Кофе Амаретто
Кофе Амаретто прекрасно подойдет для романтических посиделок с возлюбленной. Ты даже сможешь стать большим экспертом по кофе в ее глазах. Амаретто - это шикарная комбинация сладкого итальянского ликера с немного горьковатым привкусом натурального кофе. Также это хороший пролог перед веселым алкогольным вечером.
Кофе с коньяком
Это один из самых изысканных способов соединить алкоголь и кофе. К тому же рецепт достаточно легко найти в интернете и приготовить в домашних условиях.
Кофе с ромом
Добавляй меньше рома, если тебе нужно согреться. Если же температура на дворе выше 30-ти по Цельсию, тогда сконцентрируйся на роме. При этом не тупо вливай его в энергетик, а взбей сливки с ромом, охлади это дело, а затем уже украшай напиток смесью.
Если сомневаешься в своих умениях, то попроси опытного бармена приготовить тебе какой-либо из этих напитков. Также издание "Комментарии" расскажет, как сочетать кофе с вином.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости