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Какой алкоголь меньше вредит здоровью - исследование

Этот алкоголь оказывает минимальное негативное влияние на организм человека

сегодня, 16:10
Автор:

Кириєнко Анна

Весь алкоголь негативно влияет на организм и самочувствие. Однако недавно медики обнаружили, какой алкоголь приносит наименьший вред при умеренном употреблении. Об этом рассказывает интернет-ресурс lenta.ua.

Какой алкоголь меньше вредит здоровью - исследование

Названо наиболее безопасный алкоголь. Фото: pinimg.com

Чтобы узнать влияние алкоголя на организм человека, британские ученые из Университета Глазло опросили более трехсот тысяч вполне здоровых людей среднего и старшего возраста.

Участники опыта отвечали на вопросы, какой алкоголь они чаще всего употребляют, когда именно и в каких количествах его пьют.

Результаты показали, что люди, которые употребляли преимущественно вино в небольших дозах, чувствовали себя удовлетворительно. Их медицинские показатели оставались в норме.

Однако этот опыт показал, что самыми опасными спиртосодержащими напитками являются сидр и пиво. Люди, которые увлекались этими напитками, имели повышенный уровень сахара в крови, плохие медицинские показатели и лишний вес.

Кроме того, учеными было доказано, что вред от алкоголя уменьшается, если человек хорошо поест перед его употреблением.

Однако ученые рекомендуют уменьшить потребление алкоголя или вообще отказаться от него. Так вы будете чувствовать себя намного бодрее.

Напоминаем, что алкоголь часто подделывают. Фальсифицированный алкоголь может содержать опасные для жизни субстанции в различных пропорциях. Чтобы не расплачиваться здоровьем, при выборе алкоголя используйте несколько правил. Какие именно, читайте на нашем сайте.

Также "Комментарии" дают ответ на вопрос, который волнует многих людей — можно ли совместить здоровый образ жизни и алкоголь. Чтобы узнать подробности, читайте наш материал.


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Источник: https://lenta.ua/ua/mediki-rozpovili-yakiy-alkogol-naymenshe-shkodit-organizmu-lyudini-83923/
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