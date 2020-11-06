Электромобили уже надоели: Tesla взялась за производство алкоголя

Илон Маск озвучил идею текилы под брендом Tesla в День дурака, но продукт явно не был шуткой. Бутылка алкогольного напитка на основе агавы будет стоить покупателям 250 долларов за бутылку, а покупатели смогут приобрести не более двух бутылок на человека. Согласно веб-сайту компании, текила будет продаваться в бутылках в форме культового логотипа Tesla в виде молнии.

Tesla начнет продавать текилу

Автомобильная компания рекламирует ликер как "100% текилу премиум-класса из агавы, выдержанную в бочках из французского дуба", и утверждает, что напиток содержит "сухофрукты и легкий ванильный аромат со сбалансированным послевкусием с корицей и перцем".

Маск ранее шутил о Teslaquila в рамках первоапрельской шутки в 2018 году. Предприниматель заявил, что компания Tesla обанкротилась, а ее основатель найден пьяным возле своего электромобиля Model 3 в окружении огромного количества бутылок от несуществующего в реальности напитка под названием Teslaquila.

Объявление о текиле последовало за заявлением Маска, сделанным в Twitter ранее на этой неделе, в котором говорилось, что компания действительно находилась "примерно в месяце" от банкротства в период с середины 2017 по середину 2019 года.





Как сообщало издание "Комментарии", квартальный отчет Tesla может принести Маску еще 3 миллиарда долларов.





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