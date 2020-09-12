От стереоскопических до 3D-камер: британец собрал уникальну коллекцию фотоаппаратов

Одна из самых больших коллекций фотоаппаратов в мире спрятана в ратуше в прибрежном городке Файф, Великобритания, но о ней мало кому известно. Теперь о об этом месте рассказывает BBC.

По крайней мере, 3000 фотоаппаратов, в том числе таких, которые были выпущены более века назад, принадлежали покойному Невиллу "Джиму" Мэтью. Он удалился в живописную деревню Ист-Нойк на острове Сент-Монанс после завершения карьеры, которая позволила ему путешествовать по миру. Он занял бывший зал Армии Спасения, чтобы хранить свою драгоценную коллекцию. Внутри холла ряды фотоаппаратов, аксессуары и памятные вещи заполняют все полки.

В их число входят стереоскопические и 3D-камеры, а также восточноевропейские модели, многие из которых редко встречаются на Западе. В основе коллекции лежит множество фотоаппаратов Kodak Brownie, в которых представлены почти все когда-либо выпущенные модели.

Brownie был первой доступной камерой, и ее можно было купить всего за один доллар, когда она впервые была продана в 1900 году. Невилл, скончавшийся в конце 2017 года в возрасте 81 года, начал сбор 24 года назад во время поездки в Ванкувер в Канаде, чтобы увидеть свою дочь. Он хотел, чтобы его коллекция была открытой достопримечательностью, что и было в конце концов достигнуто, сперва в рамках ежегодных фестивалей, затем на постоянной основе

Невилл "Джим" Мэтью собирал фотоаппараты по всему миру. Он бродил по антикварным магазинам, и его жена Дороти купила ему в подарок старый фотоаппарат. Дороти рассказала, что он добывал новые экспонаты "в лучшее время", потому что люди избавлялись от своих старых фотоаппаратов в пользу новых цифровых моделей.

Вот такую невероятную коллекцию собрал этот удивительный человек. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти самых раритетных фотоаппаратах ХХ века.

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