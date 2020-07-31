За ловлю раков украинцев будут штрафовать: до когда действует запрет

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В Украине начался летне-осенний период запрета на ловлю раков. Штраф за один экземпляр рака составляет 25,5 грн. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства рыбного хозяйства.



"С целью сохранения и охраны популяции раков в Украине действует летне-осенний запрет на вылов этих речных обитателей. Период начала и окончания запрета в некоторых областях может отличаться. Это зависит от погодных условий", - говорится в сообщении.

Например, в водоемах Киевской области запрет действует с 15 июля по 1 сентября.





Отмечается, что за каждый незаконно добытый экземпляр рака нарушителю придется оплатить убытки в размере 25,5 грн и штраф - до 680 грн.

"После окончания запрета одному лицу за сутки можно поймать 30 экз. раков на водоемах общего пользования и 50 экз. - на водоемах, где внедрено платное рыболовство. Запрещается вылов этих речных обитателей в темное время суток (позже часа от заката и раньше часа до восхода) с применением подсветки", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно правилам, минимальный размер рака, который разрешен к ловле рыбакам - 10 см.

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