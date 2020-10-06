Восемь советов, которые помогут вернуться с охоты на зайца не с пустыми руками

Охота на зайца является одной из самых популярных среди охотников. Здесь необходимы и зоркий глаз, и сноровка, и умение маскироваться и тихо передвигаться по местности. Что не говори, это целое искусство. Если же ты только решил попробовать поохотится на зайца, мы подскажем тебе, как надо действовать. Поможет нам в этом портал Big Picture.

Советы по охоте на зайца

1. Стрельба с расстояния больше 50 метров обычно не приносит успеха.

2. Первый выстрел будет решающим, редко кому удается попасть при втором.

3. На зайца лучше охотиться при морозе около 15 градусов.

4. Выжидай зайца спокойно. Никаких лишних движений.

5. Чтобы согреться, можно понемногу расслаблять и напрягать мышцы. Это поможет не выдать твоего местоположения.

6. Помни, что зайцы наиболее активны в ночное время суток, а вот днем они предпочитают отлежаться.

7. Для выжидания зайца стоит взять небольшой складной стульчик. Ты очень быстро устанешь, если будешь сидеть на корточках или на какой-нибудь коряге.

8. Теплая одежда — залог твоего успеха. Она поможет не замерзнуть на протяжении охоты. Не забывай, что прийдется провести на природе долгое время.

Эти нехитрые советы помогут тебе даже со своей первой охоты вернуться с добычей. Также издание "Комментарии" расскажет, как проводить время на рыбалке с детьми.

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