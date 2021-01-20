Топ-5 самых лучших револьверов современности: о таком оружии мечтает любой ковбой

Револьверы являются излюбленным оружием как героев, так и негодяев, во многих фильмах. Особенно, если речь идет о Диком Западе. Все мы в детстве любили сцены настоящих ковбойских дуэлей, переживали за главных героев, а иногда сочувствовали негодяям. Сегодня же мы поговорим о том, какие на сегодняшний день есть виды револьверов и чем эти модели отличаются друг от друга. Твоему вниманию предлагается пятерка лучших "стволов", которые захотел бы иметь в своем арсенале любой ковбой.



Лучшие револьверы в истории. Фото: YouTube



Ле Ма



Жан Александр Ле Ма был хитрым инженером. Поэтому его модификация револьвера не лишена неожиданностей: пистолет имеет второе дуло шестнадцатого калибра. Оно является осью для барабана с патронами. Если враги наступают, перезаряди секрет и воспользуйся последним шансом одержать победу.

Протектор



Протектор – не автоматическое оружие, которое имеет более, чем просто экстравагантный внешний вид. Именно поэтому оно вызывает интерес исключительно у коллекционеров. Пистолет представляет собой диск со стволом и рычагом, внутри которого скрываются патроны восьмого калибра.

Гарсия Рейносо



Часто у военных перезарядка оружия отнимала много времени. Поэтому аргентинский офицер Гарсия Рейносо спроектировал дополнительный магазин для пяти патронов. В результате можно было дозаряжать пистолет и параллельно отстреливаться. Единственной проблемой была ненадежность механизма подачи дополнительных патронов.

Mini Swiss Gun



Существует самый маленький револьвер в мире. Идея, разработка и производство принадлежит Швейцарии. Длина пистолета – пять с половиной сантиметров, вес – двадцать грамм. Калибр патронов к такому миниатюрному убийце – 2,34 миллиметра, а весят они 0,128 грамма. Поэтому любители огнестрельного оружия относят Mini Swiss Gun к коллекционной игрушке, а не к реальному средству самозащиты.

Блэнд Прайс



Британский военный Чарльз Прайс разработал револьвер, патроны для которого были тяжелее боеприпасов к винтовкам. Пистолет имел калибр 14.6 миллиметров, весил свыше 1.3 килограмма, был 16 сантиметров в длину, а начальная скорость пули становила 198 м/с. Несмотря на внушительный вес и сильную отдачу оружия, револьвер длительное время был на вооружении британской армии.

Теперь ты знаешь, из каких револьверов любят палить отчаянные парни или хладнокровные профессионалы. А чтобы ты расширил свое представление о хорошем огнестрельном оружии, издание "Комментарии" расскажет о трех лучших охотничьих карабинах.



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