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Топ-5 самых лучших револьверов современности: о таком оружии мечтает любой ковбой

Пять револьверов, которые в тяжелой ситуации использовали настоящие мужчины

сегодня, 15:55
Автор:

Павел Зинченко

Револьверы являются излюбленным оружием как героев, так и негодяев, во многих фильмах. Особенно, если речь идет о Диком Западе. Все мы в детстве любили сцены настоящих ковбойских дуэлей, переживали за главных героев, а иногда сочувствовали негодяям. Сегодня же мы поговорим о том, какие на сегодняшний день есть виды револьверов и чем эти модели отличаются друг от друга. Твоему вниманию предлагается пятерка лучших "стволов", которые захотел бы иметь в своем арсенале любой ковбой.

Топ-5 самых лучших револьверов современности: о таком оружии мечтает любой ковбой

Лучшие револьверы в истории. Фото: YouTube


Ле Ма

Топ-5 самых лучших револьверов современности: о таком оружии мечтает любой ковбой - фото 2
Жан Александр Ле Ма был хитрым инженером. Поэтому его модификация револьвера не лишена неожиданностей: пистолет имеет второе дуло шестнадцатого калибра. Оно является осью для барабана с патронами. Если враги наступают, перезаряди секрет и воспользуйся последним шансом одержать победу.
Протектор

Топ-5 самых лучших револьверов современности: о таком оружии мечтает любой ковбой - фото 3
Протектор – не автоматическое оружие, которое имеет более, чем просто экстравагантный внешний вид. Именно поэтому оно вызывает интерес исключительно у коллекционеров. Пистолет представляет собой диск со стволом и рычагом, внутри которого скрываются патроны восьмого калибра.
Гарсия Рейносо

Топ-5 самых лучших револьверов современности: о таком оружии мечтает любой ковбой - фото 4
Часто у военных перезарядка оружия отнимала много времени. Поэтому аргентинский офицер Гарсия Рейносо спроектировал дополнительный магазин для пяти патронов. В результате можно было дозаряжать пистолет и параллельно отстреливаться. Единственной проблемой была ненадежность механизма подачи дополнительных патронов.
Mini Swiss Gun

Топ-5 самых лучших револьверов современности: о таком оружии мечтает любой ковбой - фото 5
Существует самый маленький револьвер в мире. Идея, разработка и производство принадлежит Швейцарии. Длина пистолета – пять с половиной сантиметров, вес – двадцать грамм. Калибр патронов к такому миниатюрному убийце – 2,34 миллиметра, а весят они 0,128 грамма. Поэтому любители огнестрельного оружия относят Mini Swiss Gun к коллекционной игрушке, а не к реальному средству самозащиты.
Блэнд Прайс

Топ-5 самых лучших револьверов современности: о таком оружии мечтает любой ковбой - фото 6
Британский военный Чарльз Прайс разработал револьвер, патроны для которого были тяжелее боеприпасов к винтовкам. Пистолет имел калибр 14.6 миллиметров, весил свыше 1.3 килограмма, был 16 сантиметров в длину, а начальная скорость пули становила 198 м/с. Несмотря на внушительный вес и сильную отдачу оружия, револьвер длительное время был на вооружении британской армии.

Теперь ты знаешь, из каких револьверов любят палить отчаянные парни или хладнокровные профессионалы. А чтобы ты расширил свое представление о хорошем огнестрельном оружии, издание "Комментарии" расскажет о трех лучших охотничьих карабинах.


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Источник: https://mport.ua/tehnologii/techno/772436-ognestrel-nye-monstry-top-10-luchshih-revol-verov-mira
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