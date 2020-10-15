Смотри не промахнись: три основных правила стрельбы по утке

Правильно стрелять в утку — это целое искусство, которому следует учиться отдельно. В принципе, тут решение проблемы одно — практика, практика и еще раз практика. Но если ты только собираешься пойти испытать себя в этом деле, мы подскажем тебе несколько теоретических моментов, которые помогут тебе научиться побыстрее. Поможет нам в этом портал Калибр.

Как правильно целиться в утку

Первый совет

Когда утка плавает на воде, то под водой находится приблизительно третья часть ее тушки и между её корпусом и самой водой возникает линия соприкосновения. Мушку ружья следует наводить в центр этой линии, поскольку в этом месте утка более уязвима. Если птица сидит на камне или на берегу, то целиться необходимо в центр ее туши.

Второй совет

Старайся не стрелять в сидячих уток с большого расстояния. Перьевой покров у сидячей утки плотней. Также не стоит забывать, что кроме перьев у утки есть еще и пух. Вместе перья и пух образуют достаточно крепкую броню. Если утка сидит или плавает на воде, то она менее уязвима для дроби, нежели летящая, при этом расстояние может быть одинаковым.

Третий совет

Когда утка начинает взлетать и набирает высоту, то прицеливаться следует так, чтобы стволы ружья накрыли её сверху или немножко были впереди, над головой. Тогда охотник будет стрелять по птице сверху прямо в спину. Весь секрет в том, что между нажатием на спуск ружья и моментом когда вылетевшая дробь долетит до цели, пройдет какое-то время, а птица, которая попала под прицел, за это время успеет пролететь определенное расстояние. Поэтому целиться и стрелять нужно перед целью.

Теперь твои шансы вернуться со своей первой охоты с богатой добычей существенно выросли. Также издание "Комментарии" расскажет, о десяти полезных советах начинающему охотнику.

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