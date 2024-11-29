С 1 декабря в Украине запрещается лов раков: детали новых ограничений

С 1 декабря 2024 года в Украине вступает в силу запрет на отлов раков. Это решение принято с целью охраны речных жителей во время их спаривания, вынашивания икры и первой линьки. Запрет касается большинства рыбохозяйственных водных объектов Украины, а также имеет разные даты для отдельных водоемов.

Вылов раков. Фото из открытых источников

Дать запреты в разных регионах

Запрет на отлов раков на реке Дунай и придунайских озерах вступит в силу 5 декабря, а на таких водохранилищах, как Киевское, Каневское, Кременчугское, Каменское и Днепровское с 15 декабря. Также следует отметить, что на Закарпатье уже существует запрет на отлов краснокнижного широкопалого рака, который действует в течение всего года.

Ответственность за нарушение

За незаконный лов раков в этот период предусмотрены серьезные санкции — от административного штрафа до уголовной ответственности. Кроме того, рыбакам придется возмещать ущерб рыбному хозяйству, и компенсация за одного незаконно выловленного рака составляет 3 332 грн.

Из-за уменьшения природных запасов раков, которое произошло в результате ухудшения экологической ситуации и браконьерского отлова, важно, чтобы рыбаки соблюдали новые ограничения и относились ответственно к этим речным обитателям.

Напомним, с ноября 2024 года на водоемах Украины начинает действовать осенне-зимний запрет на вылов рыбы в зимовальных ямах, который продлится до старта нерестового сезона 2025 года. Такие ограничения введены для защиты рыбных ресурсов в холодный период. Территориальные управления Госрыбагентства уже издали соответствующие приказы, где определены места зимовальных ям, на которых отлов водных биоресурсов запрещен.