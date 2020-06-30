Не штанами едиными: как поймать раков на удочку

Многие с радостью вспомнят те времена, когда ловили раков с помощью своих штанов. Это было настоящее детство. Но теперь мы стали взрослыми и ищем новых впечатлений. Именно поэтому мы расскажем тебе, как ловить раков на удочку.

Одна удочка не принесет никакой пользы, когда речь идет о ловле раков. Их нужно как минимум десять. Удочки располагаются на расстоянии пары метров друг от друга. При этом, лучше не расставлять снасти на протяжённости более пятидесяти метров для лучшего контроля ситуации. Раки располагаются вблизи от берега, поэтому закидывать приманку нужно не дальше двух-трех метров. Место ловли следует поменять, если будет малое количество поклевок.

Если поплавок движется необычно, это означает, что рак таки поймался на крючок. При натяжке лески медленным членистоногим, поплавок медленно оттягивается в сторону, а затем погружается в воду. Лучше подождать несколько секунд, чтобы рак как следует ухватился за добычу. Затем его следует доставать аккуратным движением, чтобы он не сорвался.

Раки - очень живучие существа, но при солнечном свете и хорошо прогретой воде он долго не протянет. Исходя из этого, нужно выбирать более затемнённое место ловли. Там больше потенциальной добычи, кроме того, рака будет легче сохранить после поимки. От ловли рака на удочку, настоящий охотник получит достаточно удовольствия, а при хорошей сноровке и достаточное количество добычи.

Ловля раков с помощью удочки выглядит довольно напряжно. Тем не менее, попробовать стоит. Вдруг ты станешь тонким специалистом в этом деле? Также издание "Комментарии" расскажет, как жарким летом сохранить наживку свежей.

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