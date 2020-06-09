Лучшие четвероногие друзья для охоты на крупного зверя

Каждый уважающий себя охотник отправляется "на дело" в сопровождении четвероногого друга. Все собаки хороши, но очень важно знать, какая будет более полезной для охоты на того или иного зверя. Ранее мы уже рассказывали, какие собаки будут полезны во время охоты на мелкого зверя. Сегодня же мы поговорим о том, кто станет надежным спутником во время преследования крупной добычи.

Эстонская гончая





Порода была выведена в результате скрещивания местных гончих с биглями, фоксхаундами и швейцарскими гончими. Официально породу утвердили в 1954 году. Ее главные достоинства: красота, сила, компактность, добродушие, общительность. Эта собака прекрасно уживается как дома, так и во дворе, способна к сторожевой службе и беззаветно предана хозяину. К чужакам относится с осторожностью.

Русская гончая





Эту собаку использовали еще в XVIII веке во время комплектных псовых охот. Но, что интересно, породообразование началось лишь в 1895-м году. Достоинства этих собак следующие: они напоминают волков, что добавляет эффекта при использовании их в качестве охранников. Порода отличается спокойным, уравновешенным характером, настойчивостью, неутомимостью, охотничьей страстью, отменным чутьем и звучным голосом. Собака дружелюбна по отношению к хозяину, но ее следует держать в вольере и выгуливать на поводке, поскольку она может сбежать, повинуясь охотничьему инстинкту.

Бассет-хаунды





Эти псы имеют французские корни. Слово baset с французского означает "весьма низкий", что вполне соответсвует коренастой фигурку на коротких лапках. Впервые порода была описана Жаком Фуле в 1561 году. Достоинства ее представителей: азартность, подвижность, сообразительность, легкость в обучении, живой интерес ко всему новому. Такие собаки нормально чувствуют себя в городских условиях, но все таки они больше приспособлены для загороднего дома. Всегда очень дотошно обнюхивают каждую новую вещь.

Эти породы идеально подойдут, если ты решил поохотится на среднего или крупного зверя. Главное, не забывай ухаживать за своим питомцем, ведь охота на крупного зверя - это не шутки. Также издание "Комментарии" расскажет, какие собаки подойдут для охоты на пернатых.

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