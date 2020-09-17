Когда плохая видимость: ключевые моменты подводной охоты в мутном водоеме

Подводная рыбалка (или охота, как кому нравится) имеет своих поклонником. Действительно, звучит очень захватывающе - нырнуть под воду в поисках добычи. Но иногда подводные охотники могут столкнуться с такой проблемой, как мутный водоем. Если ты увидел такой и таки рискнул в него погрузиться, издание KG с радостью предоставит тебе несколько советов, как надо действовать в такой обстановке.

1. Подводная охота в мутной воде вряд ли побалует большим количеством трофеев. Она и не настолько интересная, как охота в чистом водоеме. Как правило в мутной воде основной добычей являются караси средних размеров и окуньки.



2. Охотиться лучше в ночное время и при этом не забывать о подводном фонаре. Луч подводного фонаря увеличивает видимость в мутной воде, даже если она цветущая, но не на много.

3. Главной фишкой подводной охоты в мутной воде является медленный ритм плавания. Плыть нужно очень аккуратно, не шуметь ластами и не дёргаясь телом. Вибрации могут спугнуть рыбу. Плыть нужно или возле самого берега или у черты водорослей.

4. Светить подводным фонарём нужно в верхних слоях воды, стараясь осветить участок от поверхности не больше чем на 40-50 см. Светить нужно на водоросли, тину или на песчаное дно, а не просто в темноту.

Надеемся, эти советы помогут тебе не остаться без добычи даже в мутной воде. Также издание "Комментарии" расскажет, как начать карьеру фотоохотника.

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