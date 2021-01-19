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Без чего не обойтись на зимней рыбалке: как не остаться без улова

Зимняя рыбалка отличается от любой другой намного больше, чем ты можешь себе представить

сегодня, 12:18
Автор:

Павел Зинченко
Зимние холода ударили на полную мощь. Теперь нет никаких оснований думать, что глобальное потепление грозит нам в ближайшей перспективе. Но все мы также знаем, что настоящих рыбаков эти холода не остановят, и наверняка многие из них уже сейчас находятся у замерзших водоемов в поисках удобного места для ловли. Если ты решил присоединиться к этому суровому племени, но не знаешь, с чего начать и что брать с собой, мы подскажем тебе верный путь.
Прежде всего тебе понадобится специальное снаряжение. Зимней удочке характерны небольшие размеры, хлыст в длине не превышает 20 сантиметров. Для изготовления рукояти применяются нетеплопроводные материалы, такие как пенопласт, пробка, дерево. Кроме того снасть имеет специальную гибкую часть для крепления нити. Купить удилище можно в специализированных магазинах.
Зимняя рыбалка требует наличия более тонких лесок по сравнению с ловлей летом. Снасть может быть бесцветной, иметь зеленоватый оттенок. Кроме того, рыбаку необходимо обзавестись поплавками, которые обладают конусообразной или цилиндрической формой. Крючки для зимней рыбалки должны быть тонкими и острыми, чтобы исключить повреждение наживки при насаживании. А вот блесна в данный сезон пригодится только опытным рыболовам, так как обращение с ней в холодное время года предполагает наличие определенных навыков.
Важнейшей частью зимней рыбалки являются специальные аксессуары, для пробивания льда. Так, пешня представляет собой простой в обращении инструмент, с помощью которого создаются лунки и проверяется прочность поверхности застывших водоемов. Шнековые ледорубы позволяют высверливать лунки заданного диаметра и отличаются компактностью в сложенном виде. Наличие электропривода или бензинового двигателя существенно упрощает пробивание толстого ледяного слоя. 
Теперь ты точно прийдешь подготовленым на свою первую зимнюю рыбалку и конечно же не останешься без улова. А чтобы ты отринул любые сомнения, мы с радостью расскажем тебе, почему рыбалка так важна для многих мужчин.

Без чего не обойтись на зимней рыбалке: как не остаться без улова

Что брать на зимнюю рыбалку. Фото: YouTube


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Источник: https://100udochek.ru/reviews/koe-chto-o-zimney-rybalke/bez-chego-ne-oboytis-na-zimney-rybalke/
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