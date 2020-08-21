Бери много воды и хорошо маскируйся: главные особенности охоты в степи

Когда речь идет об охоте, то не стоит забывать, что она может происходить не только в лесах или горах, но также и в степи. Разумеется, это накладывает на нее свои особенности, которые надо учитывать, если ты хочешь вернуться домой с богатой добычей. Сегодня мы расскажем тебе, как лучше всего подготовиться к охоте в степи. Поможет нам в этом портал SM News.

1. На охоту в степи непременно бери с собой бинокль. Без него никак. Желательно приобрести прибор с восьмикратным увеличением.

2. В степи тяжело найти водоемы. Возьми с собой побольше воды.

3. Если охота проходит в летнее время, непременно возьми с собой головной убор.

4. Во время охоты в степи ценность хорошо натренированной собаки возрастает в разы. Она способна загнать быстрого зверя.

5. Охотясь в степи вы, со всей вероятностью, нападете на след лисы или волка. К охоте на этих зверей нужно приложить усилие, поскольку они привыкли, что на них часто охотятся. Охотиться на лису или волка нужно в конце зимы или в начале весны. В зимний сезон можно поохотиться и на зайцев.

6. С собой лучше взять дальнобойное оружие, поскольку подобраться к зверю близко в степи практически невозможно. В степи также трудно ориентироваться на местности, берите с собой компас. А также берите все, что нужно по умолчанию: палатку, провизию и так далее. Чтобы животные вас не заметили, обзаведитесь качественной маскировкой.

Охота в степи требует терпения и настойчивости. Но они вознаграждаются хорошей добычей. Также издание "Комментарии" расскажет, какие смартфоны лучше всего пригодятся на охоте.

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