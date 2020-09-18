Три уникальных модели часов, собранных из деталей автомобиля Ford

Из чего только не изготовляют современны часы. Из различных драгоценных и сверхпрочных металлов, с деревяными, пластиковыми и резиновыми компонентами и так далее. Но некоторые производители часов пошли дальше. Сегодня с помощью издания mport мы расскажем тебе о трех часах, которые были собраны из запчастей обломков легендарного Ford Mustang.

The P-51-01

Цена — 1495 долларов

48-миллиметровый циферблат изготовлен из цельного куска литого металла, который когда-то был частью автомобиля Ford Mustang. Основой хронографа является автоматический механизм Miyota от Citizen Holdings Co., Ltd. Также имеется 24-миллиметровый кожаный ремешок. Часы являются водонепроницаемыми и выдерживают давление на глубине 305 метров.

The P-51-02





Цена — 1495 долларов

Эта модель (как и вся представленная коллекция) имеет гарантию два года. Если не понравилась — можно вернуть: в течении 30-ти дней.

The P-51-03





Цена — 1495 долларов

Третья модель из коллекции The P-51. Она не менее стильная, не менее винтажная. При ее заказе производитель гарантирует бесплатную доставку. Кстати, следует уточнить, что это касается и двух других моделей.

Многие стильные мужчины были бы непротив обзавестись столь интересными часами. Также издание "Комментарии" расскажет о пяти лучших моделях часов с металлическим ремешком.

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