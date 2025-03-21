Из-за слабого спроса в Китае и США упал экспорт премиум товаров

Экспорт швейцарских часов упал на 8,2% в феврале, экспортировав на 102 000 часов меньше из-за низкого спроса в Китае и других основных рынках. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Bloomberg.

Из-за слабого спроса в Китае и США упал экспорт швейцарских часов

Федерация швейцарской часовой промышленности сообщила в четверг, что поставки из третьей по величине экспортной отрасли Швейцарии упали на 8,2% из-за низкого спроса в Китае. В целом экспортировано на 102 тыс. часов меньше.

Лишь часы с экспортной ценой ниже 200 швейцарских франков ($228) показали положительный результат. Часы среднего класса по цене от 500 до 3000 франков подешевели на 15,4%, в то время как часы стоимостью свыше 3000 франков подешевели на 7,3%. Часы из драгметаллов выдержали лучше, чем стальные, несмотря на высокие цены на золото.

Акции потребительских товаров показали самые плохие показатели в Европе в четверг, а Swatch Group AG и Richemont лидировали в этом секторе.

Данные по экспорту указывают на неизменно тяжелые условия для швейцарских часовщиков, среди которых есть независимые компании, такие как Audemars Piguet, Patek Philippe и Rolex SA, после бума во время пандемии. В прошлом году экспорт упал на 3%.

Даже ранее державшийся американский рынок в феврале пошатнулся: поставки упали на 6,7%.

"Хотя предыдущие слабые области, такие как китайский кластер, остаются характерной чертой, ключевым постепенным встречным ветром последних недель, похоже, стало снижение спроса в США", — заявили аналитики Jefferies, включая Джеймса Грзиника, в своей записке.

Потребительская уверенность в США упала больше всего с августа 2021 года в прошлом месяце из-за беспокойства по поводу перспектив экономики в целом, что указывает на то, что неопределенность в отношении политики президента Дональда Трампа влияет на потребительские расходы.

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