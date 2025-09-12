Зеленый свет не означает "езжай": инструктор по вождению объяснил распространенную ошибку

Оказывается, многие водители годами неверно воспринимали значение зеленого сигнала светофора. Инструктор по вождению Джеймс Симкинс, регулярно делящийся своими советами в TikTok, говорит, что зеленый свет не стоит воспринимать как команду к "движению", а скорее, как указание, что "можно продолжать движение, если путь свободен".

Зеленый сигнал светофора. Фото: из открытых источников

Автоэксперт отметил, что самая большая ошибка, которую совершают водители — это автоматическое движение, как только загорается зеленый. Они не тратят время на то, чтобы убедиться в безопасности, и это становится причиной многих опасных ситуаций на дороге. Джеймс отмечает, что водитель должен постоянно оценивать ситуацию и осматривать перекресток, глядя влево, вправо и прямо.

Эксперт отмечает, что вождение – это не только набор навыков, но и вопросы отношения и ответственности. Водитель всегда должен быть готов к непредсказуемым ситуациям. Например, к велосипедисту в наушниках, внезапно выехавшего на дорогу. Несмотря на то, что нарушителем в этом случае является велосипедист, именно водитель может предотвратить трагедию.

Чтобы избежать недоразумений, следует обратиться к официальным правилам. А согласно правилам дорожного движения красный свет означает "стоп". Красный и желтый вместе: также означают "стоп". Зеленый: позволяет продолжать движение, если путь свободен. Но будьте особенно внимательны, когда возвращаете, и всегда уступайте дорогу пешеходам. Желтое: требует "остановиться" на стоп-линии. Проезд разрешен только в том случае, если остановка может привести к аварии.

