Зеленого цвета больше не будет: в Украине изменят светофоры

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Slava Kot
С 1 мая 2025 года в Украине начнет действовать новый стандарт для дорожных светофоров. Согласно новой редакции ДСТУ 4092:2024, привычный зеленый цвет заменят изумрудным, который считается более заметным и комфортным для восприятия водителями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Авто 24.
Светофоры. Фото из открытых источников
Новый стандарт вводится в обращение Национальным органом стандартизации "Украинским научно-исследовательским и учебным центром проблем стандартизации, сертификации и качества", предусматривающим новую редакцию ДСТУ 4092:2024.
Новый стандарт предусматривает ряд изменений для улучшения функциональности и безопасности дорожного движения:
Пример новых светофоров и стрелок
Изумрудный цвет, заменяющий зеленый на светофорах
Изумрудный цвет – это яркий, насыщенный оттенок зеленого, напоминающий цвет драгоценного камня изумруда. Он отличается своей глубиной, чистотой и немного синеватым оттенком.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом знаке на дорогах Европы. За его игнорирование предусмотрен большой штраф.
Также "Комментарии" писали о странах, где практически нет правил дорожного движения.
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