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Зеленого цвета больше не будет: в Украине изменят светофоры

Новый стандарт светофоров предполагает, что в Украине вместо зеленого цвета будет использоваться изумрудный.

сегодня, 11:36
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Slava Kot

С 1 мая 2025 года в Украине начнет действовать новый стандарт для дорожных светофоров. Согласно новой редакции ДСТУ 4092:2024, привычный зеленый цвет заменят изумрудным, который считается более заметным и комфортным для восприятия водителями. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Авто 24.

Зеленого цвета больше не будет: в Украине изменят светофоры

Светофоры. Фото из открытых источников

Новый стандарт вводится в обращение Национальным органом стандартизации "Украинским научно-исследовательским и учебным центром проблем стандартизации, сертификации и качества", предусматривающим новую редакцию ДСТУ 4092:2024.

Новый стандарт предусматривает ряд изменений для улучшения функциональности и безопасности дорожного движения:

  • — На светофорах вместо зеленого цвета будет изумрудный: этот оттенок признан более контрастным и лучше воспринимаемым человеческим глазом, особенно при сложных погодных условиях.
  • — Шевронные стрелки: на светофорах появятся новые, отличающиеся формой стрелки для улучшения видимости направлений движения.
  • — Велосипедные светофоры: для велосипедистов введут специальные светофоры с пиктограммами. Их размеры будут зависеть от расположения: 100 мм для велосипедных дорожек; 200 мм, если светофор установлен над дорогой.
  • — Совместные велопешеходные светофоры: новые светофоры, учитывающие растущее количество общих вело- и пешеходных зон.
  • — Таймеры обратного отсчета: они будут установлены на пешеходных, транспортных и велосипедных светофорах.
  • — Кнопки вызова и звуковые оповещения на светофоре: обеспечат удобство для людей с нарушениями зрения.

Зеленого цвета больше не будет: в Украине изменят светофоры - фото 2

Пример новых светофоров и стрелок

Зеленого цвета больше не будет: в Украине изменят светофоры - фото 3

Изумрудный цвет, заменяющий зеленый на светофорах

Изумрудный цвет – это яркий, насыщенный оттенок зеленого, напоминающий цвет драгоценного камня изумруда. Он отличается своей глубиной, чистотой и немного синеватым оттенком.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о новом знаке на дорогах Европы. За его игнорирование предусмотрен большой штраф.

Также "Комментарии" писали о странах, где практически нет правил дорожного движения.



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Источник: https://auto.24tv.ua/v_ukraini_zminiuiut_kolory_svitloforiv_zelenoho_bilshe_ne_bude_n58613
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