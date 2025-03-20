logo

BTC/USD

85226.01

ETH/USD

1992.63

LTC/USD

91.80

USD/UAH

41.72

EUR/UAH

45.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мужчина авто За ремонт придется платить дорого: почему выключать двигатель после поездки – плохая идея
commentss НОВОСТИ Все новости

За ремонт придется платить дорого: почему выключать двигатель после поездки – плохая идея

Если водитель выключает мотор непосредственно после остановки, циркуляция масла прекращается и горячие детали охлаждаются неравномерно.

сегодня, 15:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Многие водители допускают распространенную ошибку, выключая двигатель сразу после остановки автомобиля. Если выдержать паузу в 30-60 секунд, это может помочь сэкономить на ремонте в будущем. Почему опытные водители воздерживаются от резкого отключения мотора сразу после поездки? Как поясняет портал Автопилот, при работе двигатель и турбина нагреваются до высоких температур.

За ремонт придется платить дорого: почему выключать двигатель после поездки – плохая идея

Поездка на авто. Фото: из открытых источников

Если водитель выключает мотор непосредственно после остановки, циркуляция масла прекращается и горячие детали охлаждаются неравномерно.

Это может привести к деформации металла из-за резких температурных перепадов, что в свою очередь приведет к поломке турбокомпрессора и подшипников.

Эксперты также советуют водителям автомобилей с бензиновыми двигателями без турбонаддува следовать этой рекомендации. Ведь после долгой поездки или в жаркую погоду, выключив сразу двигатель, система охлаждения не успеет нормализовать температуру, и антифриз в цилиндрическом блоке может закипеть. Это может привести к трещинам в головке блока.

Опытные водители отмечают, что двигатель должен еще некоторое время работать на холостом ходу после остановки. Это должен быть короткий период, но глушить двигатель сразу – не самая лучшая идея.

К примеру, в больших городах, где трудно найти время для паузы, рекомендуется постепенно снижать обороты, переключаться на нейтральный ход и двигаться накатом, чтобы избежать температурных колебаний.

Как уже писал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп отложил введение 25% пошлины на импорт автомобилей и комплектующих из Мексики и Китая до 2 апреля. Это решение может оказать существенное влияние на европейских автопроизводителей и глобальный рынок.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://avtopilot.com.ua/porady/chomu-dosvidcheni-vodiyi-ne-glushat-dvygun-odrazu-pislya-poyizdky/
Теги:

Новости

Все новости