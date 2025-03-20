За ремонт придется платить дорого: почему выключать двигатель после поездки – плохая идея

Многие водители допускают распространенную ошибку, выключая двигатель сразу после остановки автомобиля. Если выдержать паузу в 30-60 секунд, это может помочь сэкономить на ремонте в будущем. Почему опытные водители воздерживаются от резкого отключения мотора сразу после поездки? Как поясняет портал Автопилот, при работе двигатель и турбина нагреваются до высоких температур.

Поездка на авто. Фото: из открытых источников

Если водитель выключает мотор непосредственно после остановки, циркуляция масла прекращается и горячие детали охлаждаются неравномерно.

Это может привести к деформации металла из-за резких температурных перепадов, что в свою очередь приведет к поломке турбокомпрессора и подшипников.

Эксперты также советуют водителям автомобилей с бензиновыми двигателями без турбонаддува следовать этой рекомендации. Ведь после долгой поездки или в жаркую погоду, выключив сразу двигатель, система охлаждения не успеет нормализовать температуру, и антифриз в цилиндрическом блоке может закипеть. Это может привести к трещинам в головке блока.

Опытные водители отмечают, что двигатель должен еще некоторое время работать на холостом ходу после остановки. Это должен быть короткий период, но глушить двигатель сразу – не самая лучшая идея.

К примеру, в больших городах, где трудно найти время для паузы, рекомендуется постепенно снижать обороты, переключаться на нейтральный ход и двигаться накатом, чтобы избежать температурных колебаний.

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