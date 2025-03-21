За это обычное действие водителей могут лишить прав

‚В украинской автомобильной культуре жест благодарности с помощью аварийной световой сигнализации, известный как "аварийка", распространен среди водителей. Однако использование этого сигнала не по назначению может привести к административным взысканиям, включая штрафы и даже лишение водительских прав.

Водитель. Фото: freepik

Согласно пункту 9.9 Правил дорожного движения Украины, аварийная световая сигнализация должна быть включена в следующих случаях:

При вынужденной остановке на проезжей части дороги.

По требованию полицейского.

При ослеплении водителя светом фар встречного транспорта.

При движении транспортного средства с техническими неисправностями.

На буксируемом транспортном средстве.

На транспортном средстве, которое перевозит организованную группу детей с опознавательным знаком "Дети", при их посадке или высадке.

На всех механических транспортных средствах колонны во время их остановки на дороге.

В случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

Использование аварийной сигнализации для выражения благодарности или прощения не предусмотрено настоящими правилами. Такое применение сигнала может расцениваться как нарушение ПДД. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. В частности, за нарушение правил использования аварийной сигнализации налагается штраф в размере 425 гривен. Если такое нарушение создало аварийную ситуацию для других участников дорожного движения, штраф может возрасти до 680 гривен, а также возможное лишение права управления транспортным средством на срок до одного года.

Адвокаты отмечают, что пункт 9.9 ПДД предусматривает случаи, когда аварийная сигнализация должна быть включена обязательно, но не содержит запрета на ее использование в других ситуациях. Однако отсутствие прямого запрета не означает разрешение на использование аварийной сигнализации для благодарности. Поэтому хотя такие случаи привлечения к ответственности редки, они возможны.

Таким образом, водителям в Украине следует соблюдать осторожность при использовании аварийной сигнализации. Рекомендуется соблюдать установленные правила, чтобы избежать возможных штрафов

Напомним, портал "Комментарии" писал, что правила дорожного движения в Украине в 2025 году остались почти такими же, но важно быть в курсе актуальных размеров штрафов. Известно, что одно из наиболее распространенных нарушений – превышение скорости. Превышение скорости в Украине может стоить водителю до 1700 гривен.