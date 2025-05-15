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Выпивка в припаркованном авто: могут ли за это забрать водительское удостоверение

Юристы советуют придерживаться нескольких золотых правил

сегодня, 16:04
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Автор:
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Кравцев Сергей

Если вы находитесь в собственном автомобиле и при этом двигатель вашего автомобиля выключен, то вы, конечно, можете употреблять алкогольные напитки. Это не наказывается по закону. Однако патрульный все равно может выписать штраф за "управление транспортным средством в нетрезвом виде".

Выпивка в припаркованном авто: могут ли за это забрать водительское удостоверение

Выпивка в автомобиле. Фото из открытых источников

Юристы советуют действовать по правилам, чтобы не остаться в один момент без водительских прав.

Полицейские часто пользуются нетрезвым состоянием автомобилистов, чтобы вводить их в заблуждение и необоснованно обвинять в нетрезвом вождении. Как говорят юристы, чтобы получить правомерный протокол по ст. 130 КУоАП, необходимо не просто сесть за подвыпивший руль, полицейские должны зафиксировать, как водитель реально ехал в автомобиле, находясь за кремом.

"При этом во время общения с автовладельцем инспекторы обычно это умалчивают, а в админматериалы вносят заведомо ложную информацию о том, что водитель был остановлен во время движения", — говорится в экспертном объяснении.

Юристы советуют придерживаться нескольких полезных советов. Прежде всего, если вы уже захотели выпить в собственном авто, то не заводите двигатель и спокойно употребляйте спиртное. Если же нужно включить двигатель, запустите также видеорегистратор, который бы фиксировал, что машина стоит на месте. Не отказывайтесь от проверки на алкотестере – это может привести к автоматическому лишению прав. Фиксируйте процесс общения с инспекторами на камеру. При составлении протокола обязательно укажите свое несогласие и возражение в документе, написав своей рукой о том, что не управляли машиной. Предоставляйте сотрудникам патрульной полиции паспорт вместо водительского удостоверения, отмечая, что вы не управляете транспортным средством.

"Вы не обязаны предъявлять права, если не были остановлены инспектором", — отмечает юрист.

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Источник: https://vnedorozhnik.net.ua/statti/shho-skazaty-politsiyi-shhob-ne-vtratyty-prava-za-rozpyvannya-alkogolyu-v-pryparkovanomu-avto#google_vignette
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