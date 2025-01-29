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Всемирно известная автомобильная компания впервые за почти 30 лет меняет логотип

Как новый логотип Mazda переворачивает традиции

29 января 2025, 22:56 comments1005
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Амбарцумян Анна

Японский автопроизводитель Mazda сделал смелый шаг в направлении перемен. После почти трех десятилетий компания представила обновленный логотип, обещающий стать символом нового этапа. Решение изменить эмблему – это не просто обновление дизайна, а целая эволюция, отражающая современные технологии и требования цифрового мира.

Всемирно известная автомобильная компания впервые за почти 30 лет меняет логотип

Mazda. Фото из открытых источников

Mazda, известная своей инновационной сущностью, наконец-то решила изменить свой логотип, остававшийся без изменений в течение 28 лет. Как сообщает издание Carscoops, обновленное изображение имеет плоскую форму, что делает его идеальным для цифровых устройств и смартфонов. Последнее редизайнирование компания проводила еще в 1997 году, когда появился объемный логотип с вписанной в овал буквой "М".

Новая эмблема, еще официально не представленная, возможно, будет презентована во время празднования 105-летнего юбилея компании 30 января. Первые изображения нового логотипа появились в интернете летом 2024, когда Mazda подала его на регистрацию в патентном ведомстве Японии.

Интересно, что недавно обновившая свой логотип компания — это британский Jaguar. Этот бренд также пошел по пути упрощения: отказавшись от объемного изображения кошки, они оставили ее элемент в плоском виде.

Вполне возможно, что новый дизайн Mazda будет использоваться наряду с текущим, в зависимости от ситуации. Это решение было принято, чтобы улучшить вид логотипа на экранах мобильных устройств и в интернете. Новые детали, такие как более четкие линии "крыла чайки", значительно изменяют общее впечатление от эмблемы. Однако еще остается вопрос, изменится ли название компании в этом новом стиле, и будет ли новый логотип впервые представлен на автомобилях новых моделей или на особых выпусках.

Всемирно известная автомобильная компания впервые за почти 30 лет меняет логотип - фото 2
 Напомним, компания Kia объявила о масштабном отзыве автомобилей из-за возможных проблем с системой безопасности. Неисправность в проводке под передним пассажирским сиденьем может привести к некорректной работе подушек безопасности и ремней безопасности. Отзыв коснется более 80 тысяч автомобилей в США, в том числе моделей Niro EV, Plug-in Hybrid (PHEV) и Hybrid 2023-2025 годов выпуска.



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Источник: https://www.carscoops.com/2025/01/mazdas-new-flat-logo-breaks-28-years-of-tradition-for-the-smartphone-era/
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