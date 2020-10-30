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Впервые в истории в Европе продали электромобилей больше, чем дизельных

В сентябре в Европе впервые в истории электрических автомобилей продали больше, чем дизельных

сегодня, 16:50
Автор:

Татьяна Лозовенко

Глобальный поставщик автомобильной бизнес-аналитики JATO Dynamics опубликовал отчет, согласно которому впервые в истории "зеленых" автомобилей было продано больше, чем "дизелей". Всего три года назад дизельное топливо доминировало на европейском рынке. 

Впервые в истории в Европе продали электромобилей больше, чем дизельных

Фото: Elmob

Сюда входят не только "батарейные" авто, но и гибридные модели (PHEV, HEV). По данным компании, всего в сентябре в Европе реализовали 1,3 млн авто, 25% (327,800) из которых были электрическими. Наиболее популярными оказались такие электромобили: Tesla Model 3 (15,702), Renault ZOE (11,023), Volkswagen ID.3 (7,897).


Напомним, дизельное топливо – главный источник токсичного для экологии NO2. В Германии введен закон, который позволяет региональным властям запрещать дизель из-за превышения нормы двуокиси азота в топливе.

Ранее "Комментарии" сообщали, что эксперты рассказали, когда снизятся цены на электромобили.


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