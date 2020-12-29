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Volkswagen представил роботизированную зарядку для электромобилей

Автономные роботы способны доставлять зарядные батареи к электромобилям

сегодня, 13:57
Автор:

Павел Зинченко

Volkswagen представил реальный рабочий прототип автономного зарядного робота для электромобилей. В прошлом году сообщалось, что VW представил идею зарядного робота-дворецкого для электромобилей.

Volkswagen представил роботизированную зарядку для электромобилей

Volkswagen создал зарядное устройство. ФОТО: Electrek

У автопроизводителя было видение робота, оснащенного системой зарядки постоянного тока, который мог бы захватывать аккумуляторные блоки, подключаться к ним и доставлять им припаркованные электромобили, чтобы автономно заряжать их, пока они сидят на парковке. Концепт стал интересным решением проблемы зарядки электромобилей в крупных жилых комплексах.

Вместо того чтобы строить зарядные станции для каждого парковочного места в подземном гараже, будет просто создана станция ​​с аккумуляторными батареями, и эти автономные роботы при необходимости доставляют батареи к электромобилям.

Ранее компания заявляла, что они оснащены аккумуляторными батареями на 25 кВтч каждый и могут заряжать автомобиль до 50 кВт с помощью быстрой зарядки постоянного тока. Робот-зарядник может одновременно перемещать несколько аккумуляторных вагонов. VW сообщает, что в настоящее время они оценивают вывод системы на рынок на основе разработки этого прототипа.

Как сообщало издание "Комментарии", летающий автомобиль впервые появится на большой дорогеPAL-V, голландская компания, объявила, что первый в мире коммерческий летающий автомобиль Liberty был одобрен для использования на дорогах в Европе. Это приближает мир к тому моменту, когда мы увидим летающую машину на обычных дорогах.

PAL-V Liberty недавно прошел строгие европейские вступительные испытания на дорогах, и теперь его можно использовать на улицах с официальным номерным знаком.


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Источник: https://electrek.co/2020/12/28/vw-prototype-autonomous-charging-robot-electric-cars/
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