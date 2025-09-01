logo

Водителям нужно готовиться к еще одному штрафу: за что может оштрафовать полиция
Водителям нужно готовиться к еще одному штрафу: за что может оштрафовать полиция

Неисправная "запаска" теперь может стать причиной для штрафа водителю

1 сентября 2025, 16:40
В Украине уже анонсируют более строгие требования к состоянию запасных колес. Как сообщают в полиции, даже запаска, которой ни разу не пользовались, но которой больше пяти лет, может стать основанием для штрафа.

Водителям нужно готовиться к еще одному штрафу: за что может оштрафовать полиция

Запаска в авто. Фото: из открытых источников

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за использование поврежденной или непригодной "запаски" владельцу авто может "светить" штраф от 340 до 510 гривен. В некоторых случаях транспортное средство могут даже забрать на штрафплощадку.

Юристы обращают внимание, что требования к запасному колесу не отличаются от требований к основным шинам. Если резина потеряла эластичность или срок ее эксплуатации истек, водитель рискует получить взыскание.

В полиции подчеркивают, что такое требование связано с безопасностью на дорогах: неисправная "запаска" может привести к аварии из-за плохого сцепления с дорожным покрытием.

Эксперты советуют автовладельцам регулярно проверять состояние запасного колеса, соблюдать условия его хранения и своевременно обновлять, чтобы избежать не только штрафов, но и опасных ситуаций на дороге.

Читайте также на портале "Комментарии" — многие водители далеки от мнения, что безалкогольные напитки могут представлять опасность. Кажется, если в составе спирта нет, можно их смело пить, прежде чем сесть за руль, но на самом деле все не так просто.

Правоохранители предупреждают, что даже на первый взгляд безопасные напитки в нередких случаях приводят к лишению водительских прав.

Также издание "Комментарии" сообщало, что в Украине административные штрафы остаются распространенным видом наказания водителям, однако закон позволяет избежать финансовых санкций в случаях несущественных нарушений.



Источник: https://inkorr.com/pastka-na-dorozi-vodiiv-poperedili-pro-strafi-za-nepravilnu-zapasku-274733
