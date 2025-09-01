Водителям нужно готовиться к еще одному штрафу: за что может оштрафовать полиция

В Украине уже анонсируют более строгие требования к состоянию запасных колес. Как сообщают в полиции, даже запаска, которой ни разу не пользовались, но которой больше пяти лет, может стать основанием для штрафа.

Запаска в авто. Фото: из открытых источников

Согласно статье 121 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за использование поврежденной или непригодной "запаски" владельцу авто может "светить" штраф от 340 до 510 гривен. В некоторых случаях транспортное средство могут даже забрать на штрафплощадку.

Юристы обращают внимание, что требования к запасному колесу не отличаются от требований к основным шинам. Если резина потеряла эластичность или срок ее эксплуатации истек, водитель рискует получить взыскание.

В полиции подчеркивают, что такое требование связано с безопасностью на дорогах: неисправная "запаска" может привести к аварии из-за плохого сцепления с дорожным покрытием.

Эксперты советуют автовладельцам регулярно проверять состояние запасного колеса, соблюдать условия его хранения и своевременно обновлять, чтобы избежать не только штрафов, но и опасных ситуаций на дороге.

