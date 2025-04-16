Водителей могут лишить прав на год за "спасибо" на дороге

Культура взаимной вежливости среди водителей давно стала нормой на дорогах Украины. Автомобилисты часто используют аварийную сигнализацию, чтобы поблагодарить друг друга или извиниться.

Водителей могут лишить прав за "аварийку"

Хотя использование аварийной сигнализации для благодарности на дороге является привычным явлением, украинские ПДД этого не предполагают. Формально водитель, нарушающий это правило, рискует получить штраф, а в отдельных случаях даже остаться без прав.

Согласно пункту 9.9 Правил дорожного движения (ПДД), аварийная сигнализация должна применяться только в определенных случаях:

Технические неисправности – если транспортное средство сломалось и создает опасность для других участников движения.

Остановка из-за препятствия – например, машина застряла в пробке или аварийная ситуация.

Предупреждение о ДТП – если произошла авария, необходимо включить аварийные огни для предупреждения других водителей.

Ослепление светом фар – если водитель временно потерял видимость из-за яркого света встречного транспорта.

Требование полицейского – при проверке документов или других обстоятельств, когда это необходимо по закону.

Любое другое использование "аварийки", в частности, как знак благодарности или прощения, является нарушением.

По украинскому законодательству, неуместное использование аварийной сигнализации может повлечь за собой административное наказание — штраф 425 гривен, если водитель использовал "аварийку" без уважительной причины. Кроме того, можно получить штраф 680 гривен и лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев, если действия водителя создали аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

Таким образом, жест благодарности может обернуться серьезными последствиями, если его будут трактовать как нарушение ПДД.

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