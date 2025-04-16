Водителей могут лишить прав на год за "спасибо" на дороге

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Slava Kot
Культура взаимной вежливости среди водителей давно стала нормой на дорогах Украины. Автомобилисты часто используют аварийную сигнализацию, чтобы поблагодарить друг друга или извиниться.
Водителей могут лишить прав за "аварийку"
Хотя использование аварийной сигнализации для благодарности на дороге является привычным явлением, украинские ПДД этого не предполагают. Формально водитель, нарушающий это правило, рискует получить штраф, а в отдельных случаях даже остаться без прав.
Согласно пункту 9.9 Правил дорожного движения (ПДД), аварийная сигнализация должна применяться только в определенных случаях:
Любое другое использование "аварийки", в частности, как знак благодарности или прощения, является нарушением.
По украинскому законодательству, неуместное использование аварийной сигнализации может повлечь за собой административное наказание — штраф 425 гривен, если водитель использовал "аварийку" без уважительной причины. Кроме того, можно получить штраф 680 гривен и лишение прав на срок от 6 до 12 месяцев, если действия водителя создали аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.
Таким образом, жест благодарности может обернуться серьезными последствиями, если его будут трактовать как нарушение ПДД.
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