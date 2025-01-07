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В Украине за год вырос спрос на подержанные авто: самые востребованные модели в 2024 году

Средний возраст подержанных авто, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет

сегодня, 12:10
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Кравцев Сергей

За 12 месяцев 2024 года украинцы приобрели более 222,1 тыс. подержанных авто, ввезенных из-за рубежа. Это на 4% больше, чем годом ранее. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Укравтопром.

В Украине за год вырос спрос на подержанные авто: самые востребованные модели в 2024 году

Автомобили. Фото: из открытых источников

Отмечается, что это более три четверти от всех легковушек, которые в прошлом году пополнили отечественный автопарк.

Средний возраст подержанных авто, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 47%.

Далее следуют: дизельные — 25%; электромобили – 18%; авто с ГБО и гибриды – по 5%.

Лидером среди ввозимых подержанных авто остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей вошли:

VOLKSWAGEN Golf — 12164 ед.

RENAULT Megane — 9608 ед.

SKODA Octavia — 8083 ед.

VOLKSWAGEN Passat — 6570 ед.

VOLKSWAGEN Tiguan — 5988 ед.

NISSAN Leaf — 5511 ед.

AUDI Q5 — 5316 ед.

NISSAN Rogue — 4950 ед.

TESLA Model 3 — 4639 ед.

MAZDA CX5 — 3851 ед.

Читайте также на портале "Комментарии" — информация о штрафах за отсутствие "страховки" в автоматическом режиме не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом заявили в Нацполиции, отреагировав на информацию, которая начала распространяться в СМИ.                                                                                                                          

Правоохранители объяснили, что система автофиксации пока не адаптирована для обнаружения этого нарушения, однако его можно зафиксировать при остановке транспортного средства полицейскими по-прежнему.




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