В Украине определили победителя конкурса "Автомобиль года"

Титул "Автомобиль 2025 года" получил Škoda Kodiaq. Также были объявлены победители в разных категориях, сообщается на официальном канале премии "Авто Года в Украине".

Фото: из открытых источников

Голосование за автомобиль года началось 13 января 2025 года. Для определения победителей учитывались как мнения экспертов, так и результаты онлайн голосования среди общественности.

Škoda Kodiaq — среднеразмерный кроссовер чешского производителя Škoda Auto, являющийся частью Volkswagen Group. Серийная версия автомобиля была представлена в сентябре 2016 года в Берлине. Машина построена на модульной платформе Volkswagen Group MQB-A2, используемой также Volkswagen Tiguan и Volkswagen Tayron.

Победители в других категориях:

· Городские легковые автомобили — Volkswagen Golf.

· Легковые автомобили.

· Легковые авто бизнес-класса — Mercedes-Benz E-Class.

· Городские кроссоверы — Peugeot E-2008

· Кроссоверы — Volkswagen Tiguan

· Внедорожники/SUV — INEOS Grenadier

· Легковые электромобили — Porsche Taycan

· Компактные электрокросоверы — Hyundai IONIQ 5 N

· Электрокроссоверы/SUV — Audi Q6 e-tron

· Гибридные автомобили — Honda CR-V e:HEV

· Спортивные автомобили — Audi RS 6 Avant GT

· Легковые автомобили премиум сегмента — Mercedes-Benz E-Class.

· SUV премиум сегмента — Audi Q7

· Пикапы — Mitsubishi L200

· Семейные вены — Ford Tourneo Custom

· Коммерческие автомобили — Ford Transit Custom

· Лучший дизайн — Aston Martin DB12

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