В Украине определили победителя конкурса "Автомобиль года"

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Клименко Елена
Титул "Автомобиль 2025 года" получил Škoda Kodiaq. Также были объявлены победители в разных категориях, сообщается на официальном канале премии "Авто Года в Украине".
Фото: из открытых источников
Голосование за автомобиль года началось 13 января 2025 года. Для определения победителей учитывались как мнения экспертов, так и результаты онлайн голосования среди общественности.
Škoda Kodiaq — среднеразмерный кроссовер чешского производителя Škoda Auto, являющийся частью Volkswagen Group. Серийная версия автомобиля была представлена в сентябре 2016 года в Берлине. Машина построена на модульной платформе Volkswagen Group MQB-A2, используемой также Volkswagen Tiguan и Volkswagen Tayron.
Победители в других категориях:
· Городские легковые автомобили — Volkswagen Golf.
· Легковые автомобили.
· Легковые авто бизнес-класса — Mercedes-Benz E-Class.
· Городские кроссоверы — Peugeot E-2008
· Кроссоверы — Volkswagen Tiguan
· Внедорожники/SUV — INEOS Grenadier
· Легковые электромобили — Porsche Taycan
· Компактные электрокросоверы — Hyundai IONIQ 5 N
· Электрокроссоверы/SUV — Audi Q6 e-tron
· Гибридные автомобили — Honda CR-V e:HEV
· Спортивные автомобили — Audi RS 6 Avant GT
· Легковые автомобили премиум сегмента — Mercedes-Benz E-Class.
· SUV премиум сегмента — Audi Q7
· Пикапы — Mitsubishi L200
· Семейные вены — Ford Tourneo Custom
· Коммерческие автомобили — Ford Transit Custom
· Лучший дизайн — Aston Martin DB12
Портал "Комментарии" уже писал, что март – это месяц перемен и новых начинаний, и для некоторых знаков Зодиака это также время для больших покупок, таких как автомобиль. Астрологи утверждают, что некоторые знаки Зодиака в этот период имеют благоприятные условия для приобретения транспортного средства.
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