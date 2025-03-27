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В Украине определили победителя конкурса "Автомобиль года"

Для определения победителей учитывались как мнения экспертов, так и результаты онлайн голосования среди общественности.

27 марта 2025, 11:50
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Клименко Елена

Титул "Автомобиль 2025 года" получил Škoda Kodiaq. Также были объявлены победители в разных категориях, сообщается на официальном канале премии "Авто Года в Украине".

В Украине определили победителя конкурса "Автомобиль года"

Фото: из открытых источников

Голосование за автомобиль года началось 13 января 2025 года. Для определения победителей учитывались как мнения экспертов, так и результаты онлайн голосования среди общественности.

Škoda Kodiaq — среднеразмерный кроссовер чешского производителя Škoda Auto, являющийся частью Volkswagen Group. Серийная версия автомобиля была представлена в сентябре 2016 года в Берлине. Машина построена на модульной платформе Volkswagen Group MQB-A2, используемой также Volkswagen Tiguan и Volkswagen Tayron.

Победители в других категориях:

·          Городские легковые автомобили — Volkswagen Golf.

·          Легковые автомобили.

·          Легковые авто бизнес-класса — Mercedes-Benz E-Class.

·          Городские кроссоверы — Peugeot E-2008

·          Кроссоверы — Volkswagen Tiguan

·          Внедорожники/SUV — INEOS Grenadier

·          Легковые электромобили — Porsche Taycan

·          Компактные электрокросоверы — Hyundai IONIQ 5 N

·          Электрокроссоверы/SUV — Audi Q6 e-tron

·          Гибридные автомобили — Honda CR-V e:HEV

·          Спортивные автомобили — Audi RS 6 Avant GT

·          Легковые автомобили премиум сегмента — Mercedes-Benz E-Class.

·          SUV премиум сегмента — Audi Q7

·          Пикапы — Mitsubishi L200

·          Семейные вены — Ford Tourneo Custom

·          Коммерческие автомобили — Ford Transit Custom

·          Лучший дизайн — Aston Martin DB12

Портал "Комментарии" уже писал, что март – это месяц перемен и новых начинаний, и для некоторых знаков Зодиака это также время для больших покупок, таких как автомобиль. Астрологи утверждают, что некоторые знаки Зодиака в этот период имеют благоприятные условия для приобретения транспортного средства.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=do_Uzxenp6Y&t=6981s
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