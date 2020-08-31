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В Украине могут вернуть обязательный техосмотр

Техосмотр будут называть проверкой транспорта на пригодность к эксплуатации

сегодня, 12:18
Автор:

Виолетта Комаровская

К концу 2020 года в Украине Мининфраструктуры может вернуть обязательный техосмотр. Проходить его будет как коммерческий транспорт, так и частный. Об этом пишет MMR. 

Проверку транспорта на пригодность к эксплуатации, а именно так будет отныне называться техосмотр, автовладельцы будут проходить раз в несколько лет. Это одно из требований Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Ко всему, таким образом в Министерстве инфраструктуры хотят повысить безопасность на украинских дорогах. 

В Украине могут вернуть обязательный техосмотр

Техосмотр автомобиля. Фото: auto-doctor.net.ua

Частные легковушки и небольшие грузовики до 3,5 тонн первую проверку будут проходить через 4 года с момента регистрации. Затем - раз в два года. Автомобили такси техосмотр должны проходить раз в год, как и грузовики, автобусы и микроавтобусы - раз в полгода. 

Обяжут проходить проверку и собственников мотоциклов, двигатели которых больше 125 кубических сантиметров. Их осмотр ожидает раз в 2 года. 

Кроме обязательной очередной проверки, ввести могут и внеочередную. Например, если автовладелец хочет перерегистрировать машину, меняет назначение или параметры транспортного средства, либо же в случае ДТП.

А вот избавить от обязательного техосмотра хотят транспортные средства со скоростью максимум 25 километров в час, антикварные и спортивные автомобили, дипломатические машины и сельхозтехнику с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров. 

Пока в Украине техосмотр обязателен для автобусов и такси, грузовиков, коммерческих легковушек и машин, которые перевозят опасные грузы.

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