В Украине могут вернуть обязательный техосмотр

К концу 2020 года в Украине Мининфраструктуры может вернуть обязательный техосмотр. Проходить его будет как коммерческий транспорт, так и частный. Об этом пишет MMR.

Проверку транспорта на пригодность к эксплуатации, а именно так будет отныне называться техосмотр, автовладельцы будут проходить раз в несколько лет. Это одно из требований Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Ко всему, таким образом в Министерстве инфраструктуры хотят повысить безопасность на украинских дорогах.

Техосмотр автомобиля. Фото: auto-doctor.net.ua

Частные легковушки и небольшие грузовики до 3,5 тонн первую проверку будут проходить через 4 года с момента регистрации. Затем - раз в два года. Автомобили такси техосмотр должны проходить раз в год, как и грузовики, автобусы и микроавтобусы - раз в полгода.

Обяжут проходить проверку и собственников мотоциклов, двигатели которых больше 125 кубических сантиметров. Их осмотр ожидает раз в 2 года.

Кроме обязательной очередной проверки, ввести могут и внеочередную. Например, если автовладелец хочет перерегистрировать машину, меняет назначение или параметры транспортного средства, либо же в случае ДТП.

А вот избавить от обязательного техосмотра хотят транспортные средства со скоростью максимум 25 километров в час, антикварные и спортивные автомобили, дипломатические машины и сельхозтехнику с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров.

Пока в Украине техосмотр обязателен для автобусов и такси, грузовиков, коммерческих легковушек и машин, которые перевозят опасные грузы.

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