В Польше появились новые дорожные знаки с изображением танка: что они означают и будут ли в Украине

На дорогах Польши были замечены новые желтые дорожные знаки с символом танка и номерами. Однако многие водители не знают, что значат эти знаки, как действовать в этой ситуации и как они связаны с военной техникой.
Военные дорожные знаки. Фото из открытых источников
Появление дорожных знаков с танками связано с масштабными военными учениями, проводимыми Польшей вместе с союзниками по НАТО. В августе и сентябре по дорогам страны будут двигаться колонны тяжелой техники, направляющиеся к полигонам.
В частности, речь идет о маневрах IRON DEFENDER-25 – одном из важнейших учений для польских вооруженных сил, запланированных на 2025 год. В них примут участие около 34 000 военных и 600 единиц техники из Польши и стран НАТО.
Новые желтые знаки с танком – это военные дорожные обозначения, не относящиеся к гражданским водителям. Их главная задача состоит в том, чтобы информировать военных водителей о грузоподъемности мостов, ширине и высоте переправ и тоннелей.
Военные дорожные знаки
Эти обозначения основаны на системе MLC (Military Load Classification), используемой в странах НАТО. Она определяет, какую массу способен выдержать мост или иная инфраструктура в условиях передвижения военной техники.
Знаки имеют круглую форму и разный диаметр:
Самые распространенные типы:
Их обычно устанавливают за 100 метров до мостов, тоннелей или переправ.
Несмотря на то, что эти знаки не касаются гражданских водителей, однако, если вы их видите, будьте готовы к встрече с колоннами военной техники. В таких случаях следует соблюдать безопасную дистанцию, не пытаться обгонять колонну и внимательно следить за сигналами регуляторов или полиции.
Если Украина вступит в НАТО, аналогичная система военных знаков может быть внедрена и на украинских дорогах. Это стандарт для инфраструктуры Североатлантического союза.
