В Польше появились новые дорожные знаки с изображением танка: что они означают и будут ли в Украине
В Польше появились новые дорожные знаки с изображением танка: что они означают и будут ли в Украине

На дорогах Польши появились желтые знаки с танками.

27 августа 2025, 17:25
Автор:
avatar

Slava Kot

На дорогах Польши были замечены новые желтые дорожные знаки с символом танка и номерами. Однако многие водители не знают, что значат эти знаки, как действовать в этой ситуации и как они связаны с военной техникой.

В Польше появились новые дорожные знаки с изображением танка: что они означают и будут ли в Украине

Военные дорожные знаки. Фото из открытых источников

Появление дорожных знаков с танками связано с масштабными военными учениями, проводимыми Польшей вместе с союзниками по НАТО. В августе и сентябре по дорогам страны будут двигаться колонны тяжелой техники, направляющиеся к полигонам.

В частности, речь идет о маневрах IRON DEFENDER-25 – одном из важнейших учений для польских вооруженных сил, запланированных на 2025 год. В них примут участие около 34 000 военных и 600 единиц техники из Польши и стран НАТО.

Что означают знаки с танком

Новые желтые знаки с танком – это военные дорожные обозначения, не относящиеся к гражданским водителям. Их главная задача состоит в том, чтобы информировать военных водителей о грузоподъемности мостов, ширине и высоте переправ и тоннелей.

В Польше появились новые дорожные знаки с изображением танка: что они означают и будут ли в Украине - фото 2

Военные дорожные знаки

Эти обозначения основаны на системе MLC (Military Load Classification), используемой в странах НАТО. Она определяет, какую массу способен выдержать мост или иная инфраструктура в условиях передвижения военной техники.

Виды военных знаков

Знаки имеют круглую форму и разный диаметр:

  • — 40 см – для мостов с односторонним движением;
  • — 60 см – для мостов с двусторонним движением.

Самые распространенные типы:

  • — W-1 – максимально допустимая нагрузка при одностороннем движении;
  • — W-2 – при двустороннем движении;
  • — W-3–W-5 – учет колесной и гусеничной техники;
  • — W-6 – допустимая ширина моста;
  • — W-7 – максимальная высота проезда.

Их обычно устанавливают за 100 метров до мостов, тоннелей или переправ.

Несмотря на то, что эти знаки не касаются гражданских водителей, однако, если вы их видите, будьте готовы к встрече с колоннами военной техники. В таких случаях следует соблюдать безопасную дистанцию, не пытаться обгонять колонну и внимательно следить за сигналами регуляторов или полиции.

Появятся ли военные дорожные знаки в Украине

Если Украина вступит в НАТО, аналогичная система военных знаков может быть внедрена и на украинских дорогах. Это стандарт для инфраструктуры Североатлантического союза.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что у Украины исчезнет зеленый цвет светофора.

Также "Комментарии" писали о дорожном знаке медуза со знаком вопроса. Водители не знают, что он значит.



