В Одессе заметили одну из самых дорогих иномарок Украины (Фото)

Недавно на дорогах Одессы заметили редкую и очень дорогую машину — шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 Об этом сообщило местное издание "Думская".

В Одессе заметили редкую и безумно дорогую машину. Фото: cdn.motor1.com

Как отмечается в сообщении — подобные машины на украинских дорогах — редкость. Стоит отметить, что цена такого автомобиля достигает 4 млн гривен. Некоторые укомплектованы и усовершенствованные машины могут стоить более 30 млн гривен.

Данная модель выпущена лимитированной серией.

Автомобиль имеет 5.5-литровый бензиновый агрегат V8 с би-турбонаддувом. Несмотря на достаточно большую массу, Mercedes-Benz может легко разогнаться. Ускорение до первой сотни происходит за 6-7 секунд.

Кто владелец автомобиля — неизвестно. Номера лимитированного автомобиля — Днепровские.

В комментариях публикации отмечается, что данный автомобиль может быть не оригиналом, а репликой на иномарку.

Стоит отметить, что реплики на такие автомобили делаются в Украине. Однако цена копии на данную модель также впечатляет.





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