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В Одессе заметили одну из самых дорогих иномарок Украины (Фото)

Пользователи сети разделились на два лагеря: одни уверены, что машина - оригинал, другие убеждены, что реплика

сегодня, 10:40
Автор:

Кириєнко Анна

Недавно на дорогах Одессы заметили редкую и очень дорогую машину — шестиколесный Mercedes-Benz G63 AMG 6×6 Об этом сообщило местное издание "Думская".

В Одессе заметили одну из самых дорогих иномарок Украины (Фото)

В Одессе заметили редкую и безумно дорогую машину. Фото: cdn.motor1.com

Как отмечается в сообщении — подобные машины на украинских дорогах — редкость. Стоит отметить, что цена такого автомобиля достигает 4 млн гривен. Некоторые укомплектованы и усовершенствованные машины могут стоить более 30 млн гривен.

Данная модель выпущена лимитированной серией.

Автомобиль имеет 5.5-литровый бензиновый агрегат V8 с би-турбонаддувом. Несмотря на достаточно большую массу, Mercedes-Benz может легко разогнаться. Ускорение до первой сотни происходит за 6-7 секунд.

Кто владелец автомобиля — неизвестно. Номера лимитированного автомобиля — Днепровские.

В комментариях публикации отмечается, что данный автомобиль может быть не оригиналом, а репликой на иномарку.

Стоит отметить, что реплики на такие автомобили делаются в Украине. Однако цена копии на данную модель также впечатляет.

В Одессе заметили одну из самых дорогих иномарок Украины (Фото) - фото 2

Ранее сообщалось, что в некоторых случаях непристегнутый ремень может спасти жизнь водителя. В каких ситуациях украинцам можно не пользоваться ремнем безопасности, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее рассказывал, какие машины лучше всего подойдут для экономичной езды по городу. Экономичность и расход топлива — одни из тех характеристик, на которые обращают наибольшее внимание при выборе автомобиля. Поскольку цены на бензин часто кусаются, каждому водителю хочется тратить меньше горючего. Подборку самых экономных автомобилей для городского движения, которые зарекомендовали себя с положительной стороны и стали любимцами украинцев, можно посмотреть здесь.


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Источник: https://dumskaya.net/news/v-odesse-zametili-odnu-iz-samyh-dorogih-inomarok-139022/
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