В Финляндии можно увидеть необычный мотоцикл из деталей от Mercedes-Benz

В одном из автомобильных музеев Финляндии можно увидеть необычный экспонат – мотоцикл с коляской, который внешне напоминает Mercedes на трех колесах. Это транспортное средство создано в единственном экземпляре, создатель и заказчик неизвестны, сообщает Autoevolution.



Хотя это и мотоцикл с коляской, он больше напоминает какой-то странный Mercedes-Benz на трех колесах. Кто создал этот "шедевр" и зачем - остается неизвестным, но, по всей видимости, показать его на дороге не осмелились, и запихнули в музей.

Мотоцикл был создан с использованием деталей от автомобиля Mercedes-Benz 240D (W123), причем детали брались сразу с нескольких автомобилей. Данное транспортное средство имеет три задних фонаря. Автор статьи на Metropolitan.fi уверяет, что эта установка "кажется" уличной. По крайней мере у мотоцикла есть номерной знак, хотя вопрос о том, стоит ли выпускать его на дорогу остается открытым.

Коляска мотоцикла имеет квадратный дизайн. Круглые у этой модели только колёса. А ещё в этом байке всё очень большое: большие колёса, большое сидение водителя. Возможно, именно поэтому со стороны мотоцикл похож на трактор. Что несколько уместно, учитывая, что он сохраняет дизельный двигатель Mercedes-Benz 240D, поэтому должен быть чертовски шумным, что не есть хорошо.



Впрочем, скорее всего, именно в этом музее в Вехониеми, Финляндия, мотоцикл и закончит свои дни. Лицезреть его на дорогах не прийдется.

Также издание "Комментарии" расскажет о трех мотоциклах, владельцы которых решили сэкономить на бензине.

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