В этой стране водители могут не платить штраф за превышение скорости

В Эстонии полиция внедряет необычный подход к нарушителям ПДД. Для превысивших скорость водителей вместо денежного штрафа предлагают альтернативу — принудительную остановку продолжительностью 45 минут. Это часть экспериментального проекта эстонской полиции, направленного на изменение поведения за рулем без финансового наказания.

В Эстонии можно не платить штраф за превышение скорости. Фото из открытых источников

Впервые так называемую "остановку для охлаждения" полиция Эстонии применила еще в 2019 году. Недавно этот эксперимент возобновили и эстонская полиция с июля 2025 года может использовать альтернативную модель наказания, чтобы изучить ее влияние на сознание водителей.

"Если водитель превышает ограничение скорости максимум на 20 км/ч, полицейский может предложить ему остановку вместо штрафа. У водителя есть возможность выбрать меру пресечения", — рассказал начальник Департамента дорожного движения полиции Эстонии Таави Кирсс.

Представитель полиции отмечает, что эксперимент будет действовать ограниченный период времени и не во всех регионах Эстонии, ведь для этого нужно большое количество патрульных. По словам Таави Кирсса, людям следует помнить, что с приходом более теплой погоды движение транспорта становится более интенсивным, и водителям нужно быть еще внимательнее на дороге.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о трех вопросах от полицейского, на которые никогда не следует отвечать, иначе могут быть проблемы.

Также "Комментарии" писали о том, действительно ли водителям грозит штраф при игнорировании минуты молчания. Как оказалось, если водитель не остановит свой автомобиль по требованию патрульных, ему предусмотрен штраф до 153 гривен.