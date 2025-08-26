В Украине назвали самое опасное время для водителей: когда происходит больше ДТП

Укравтопром назвал день и часы, когда происходит больше всего аварий. Как оказалось, больше всего ДТП на украинских дорогах происходит в пятницу, а также в промежутке между 16:00 и 19:00 часами.

Статистика ДТП в Украине. Фото из открытых источников

Как пишет Укравтопром, с начала года в Украине в ДТП погибли 1367 человек. Эти данные несколько отличаются от статистики патрульной полиции, где указано, что с января по июль в Украине в результате аварий погибли 1663 человека, из них 91 ребенок. Также во время этих аварий было травмировано 17 107 человек.

Благодаря статистике аварий, удалось определить самое опасное время для водителей, когда происходит больше ДТП — между 16:00 и 19:00. Кроме того, пятница стала днем с самым большим риском попасть в аварию.

"По статистике нынешнего года наибольшее количество ДТП случается между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница", — пишет Укравтопром.

Также Укравтопром назвал главные причины смертельных ДТП на украинских дорогах. Как показывает статистика, чаще всего в авариях люди погибали из-за нарушения скорости движения – 911 человек. Второй причиной смертей стал выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном – 103 человека. Третьей причиной смерти на украинских дорогах названо нарушение правил изменения направления движения – 82 погибших.

