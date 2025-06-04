В августе истекает срок: какой документ должны получить украинские водители

Согласно изменениям в законодательстве, все водители, осуществляющие международные перевозки пассажиров или грузов, должны будут получить так называемый Код 95. Это подтверждение профессиональной компетентности водителя, которое является обязательным для работы за границей.

"Код 95" для водителей. Фото: из открытых источников

Многие наши соотечественники, работающие за рулем, уже прошли соответствующее обучение, сдали экзамены, а следовательно их данные внесены в электронную базу. Для тех, кто этого еще не сделал, прописан предельный срок – до 20 августа 2025 года. После этой даты управление без "Кода 95" может иметь негативные последствия, ведь будет квалифицироваться как нарушение законодательства.

Следует понимать, что "Код 95" — это квалификационная карта водителя, фактически свидетельствующая о его профессиональной подготовке согласно европейским стандартам. Данный документ дает право перевозить большие грузы и пассажиров на международных маршрутах.

Чтобы получить карту, нужно пройти сертифицированные курсы в одном из 20 аккредитованных учебных центров Украины. Для водителей со стажем курс длится всего неделю. Если удостоверение получено после 2021 года, обучение может затянуться на время от 4 до 8 недель. Теоретическую часть преподают онлайн, что облегчает процесс для тех, кто не хочет отвлекаться от работы.

Для получения "Код 95" необходимы следующие документы: копия паспорта или ID-карты с местом регистрации; копия загранпаспорта; идентификационный код; копия водительского удостоверения; фото 3,5×4,5.

Сообщается, что новые правила преследуют цель улучшить безопасность на дорогах, повысить профессиональный уровень водителей и обеспечить соблюдение международных требований. Водители с "Кодом 95" быстрее проходят проверки за границей и испытывают меньше трудностей при пересечении границ.

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