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В августе истекает срок: какой документ должны получить украинские водители

Украинские водители до 20 августа должны получить "Код 95"

сегодня, 16:19
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Кравцев Сергей

Согласно изменениям в законодательстве, все водители, осуществляющие международные перевозки пассажиров или грузов, должны будут получить так называемый Код 95. Это подтверждение профессиональной компетентности водителя, которое является обязательным для работы за границей.

В августе истекает срок: какой документ должны получить украинские водители

"Код 95" для водителей. Фото: из открытых источников

Многие наши соотечественники, работающие за рулем, уже прошли соответствующее обучение, сдали экзамены, а следовательно их данные внесены в электронную базу. Для тех, кто этого еще не сделал, прописан предельный срок – до 20 августа 2025 года. После этой даты управление без "Кода 95" может иметь негативные последствия, ведь будет квалифицироваться как нарушение законодательства.

Следует понимать, что "Код 95" — это квалификационная карта водителя, фактически свидетельствующая о его профессиональной подготовке согласно европейским стандартам. Данный документ дает право перевозить большие грузы и пассажиров на международных маршрутах.

Чтобы получить карту, нужно пройти сертифицированные курсы в одном из 20 аккредитованных учебных центров Украины. Для водителей со стажем курс длится всего неделю. Если удостоверение получено после 2021 года, обучение может затянуться на время от 4 до 8 недель. Теоретическую часть преподают онлайн, что облегчает процесс для тех, кто не хочет отвлекаться от работы.

Для получения "Код 95" необходимы следующие документы: копия паспорта или ID-карты с местом регистрации; копия загранпаспорта; идентификационный код; копия водительского удостоверения; фото 3,5×4,5.

Сообщается, что новые правила преследуют цель улучшить безопасность на дорогах, повысить профессиональный уровень водителей и обеспечить соблюдение международных требований. Водители с "Кодом 95" быстрее проходят проверки за границей и испытывают меньше трудностей при пересечении границ.

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Источник: https://autotheme.info/news/267594-dali-chasu-do-20-serpnya-dlya-vodiyiv-v-ukrayini-vvodyat-zmini.html
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