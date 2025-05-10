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Уже в 2026 году на рынке появится летающий автомобиль: за столько можно приобрести

Прототип Aircar уже успешно прошел более 500 тестовых полетов, что свидетельствует о его надежности и готовности к коммерческому запуску

сегодня, 10:44
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", словацкая компания Klein Vision представила AirCar 2 – первый "готовый к производству" прототип летающего автомобиля. Производство стартует в сентябре, а продажи запустят в начале 2026 года.

Уже в 2026 году на рынке появится летающий автомобиль: за столько можно приобрести

Летающий автомобиль AirCar. Фото: из открытых источников

Словацкие инженеры прописывают в характеристиках автомобиля скорость до 200 км/ч по дороге и до 250 км/ч в воздухе, а трансформация из одного состояния в другое занимает всего 80 секунд. Запас хода в режиме самолета – до 1000 км.

Компания отметила, что длина машины в стандартном виде 5,8 м, за счет чего она помещается на стандартной парковке.

Klein Vision планирует собирать до 100 машин в год. Цена передзаказа – от $800 тысяч до $1 млн. Хотя это и большая сумма, для желающих стать частью авиационной революции, это будет возможность обладать настоящим транспортным средством, сочетающим в себе качества автомобиля и самолета. Приобрести Aircar смогут только состоятельные покупатели, поскольку этот транспорт станет доступен только в ограниченном количестве.

Прототип Aircar уже получил сертификат летной годности и совершил более 500 успешных тестовых полетов.

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"Цены на подержанные автомобили не вырастут. Очередная "зрада" отменяется", — отметил нардеп. 

По его словам, в 2025 году не будут вводить новый налог на продажу автомобилей. 

Гетманцев объяснил, какие налоги действуют в Украине в 2025 году при продаже авто: 1-е проданное авто (мотоцикл или мопед) в год – без налога, 2-е проданное авто — 5% НДФЛ, 3-е и дальше – 18% НДФЛ.




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