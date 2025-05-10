Уже в 2026 году на рынке появится летающий автомобиль: за столько можно приобрести

Как передает портал "Комментарии", словацкая компания Klein Vision представила AirCar 2 – первый "готовый к производству" прототип летающего автомобиля. Производство стартует в сентябре, а продажи запустят в начале 2026 года.

Летающий автомобиль AirCar. Фото: из открытых источников

Словацкие инженеры прописывают в характеристиках автомобиля скорость до 200 км/ч по дороге и до 250 км/ч в воздухе, а трансформация из одного состояния в другое занимает всего 80 секунд. Запас хода в режиме самолета – до 1000 км.

Компания отметила, что длина машины в стандартном виде 5,8 м, за счет чего она помещается на стандартной парковке.

Klein Vision планирует собирать до 100 машин в год. Цена передзаказа – от $800 тысяч до $1 млн. Хотя это и большая сумма, для желающих стать частью авиационной революции, это будет возможность обладать настоящим транспортным средством, сочетающим в себе качества автомобиля и самолета. Приобрести Aircar смогут только состоятельные покупатели, поскольку этот транспорт станет доступен только в ограниченном количестве.

Прототип Aircar уже получил сертификат летной годности и совершил более 500 успешных тестовых полетов.

Читайте также на портале "Комментарии" — в сети Интернет распространялась новость о том, что вырастут цены на подержанные автомобили в Украине. Однако эта информация не соответствует действительности, заявил народный депутат Украины Даниил Гетманцев.

"Цены на подержанные автомобили не вырастут. Очередная "зрада" отменяется", — отметил нардеп.

По его словам, в 2025 году не будут вводить новый налог на продажу автомобилей.

Гетманцев объяснил, какие налоги действуют в Украине в 2025 году при продаже авто: 1-е проданное авто (мотоцикл или мопед) в год – без налога, 2-е проданное авто — 5% НДФЛ, 3-е и дальше – 18% НДФЛ.



