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Убить машину проще простого во время прикуривания: что точно нельзя делать

Неправильная процедура может привести к серьезным неисправностям

сегодня, 11:20
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Кравцев Сергей

Наверное, каждый автомобилист со стажем хотя бы раз и попадал в историю, когда утром твой автомобиль тебе не рад, а проще говоря, когда разряжен аккумулятор. Это действительно одна из самых распространенных проблем среди водителей. В таких случаях часто используют метод "прикуривания" от другой машины.

Убить машину проще простого во время прикуривания: что точно нельзя делать

Прикуривание АКБ. Фото: из открытых источников

Но автомастера предостерегают, что неправильная процедура может привести к серьезным неполадкам и даже вывести автомобиль из строя.

Механики отмечают: подсоединять кабели нужно только при условии заглушенных двигателей. Сначала подключают плюс, затем минус. Отсоединение – в обратном порядке. Это уменьшает риск короткого замыкания, особенно если контактная часть случайно коснется кузова.

После подключения кабелей следует на 3–5 минут завести двигатель донора, но перед запуском другого автомобиля обязательно заглушить его во избежание перегрузки генератора.

Еще один существенный момент – совместимость техники. Слабый донор не подходит для запуска авто с мощной батареей, например внедорожника или спорткара. Такое "прикуривание" может привести к перегреву, сбоям или неисправности электронных систем.

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Также издание "Комментарии" сообщало – среди автомобилистов распространен навык заправлять автомобили на АЗС до полного бака. Однако для многих транспортных средств такое поведение может быть опасным. А все потому, что есть машины, не терпящие перелива топлива.

Специалисты обращают внимание на то, что в современных автомобилях существует сложная система вентиляции топливного бака, которая позволяет оптимизировать давление в емкости, а также предотвращать утечку горючего при опрокидывании машины. В переполненном баке она может быть залита топливом и оказаться непригодной.




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Источник: https://vnedorozhnik.net.ua/statti/tse-vb-ye-vash-avtomobil-yaka-pomylka-pid-chas-prykuryuvannya-mozhe-staty-fatalnoyu
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