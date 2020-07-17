Убираем трещину с лобового стекла: несколько полезных советов

Трещина на лобовом стекле - это ночной кошмар любого водителя. Никогда не знаешь, когда тебя догонит чаша сия. И поскольку менять все лобовое стекло - это весьма затратный процесс, издание mport поделится некоторыми секретами, которые помогут надежно заклеить трещину на лобовом стекле.

Пенопласт + ацетон + скипидар

В стеклянной ёмкости смешиваем ацетон и скипидар в пропорции три к одному. В раствор нужно небольшими кусочками покрошить пенопласт: чем меньше, тем быстрее произойдёт реакция. Перемешиваем и ждём полного растворения пенопласта. В результате получится прозрачная вязкая масса, которая быстро застывает. Именно поэтому ее нужно делать небольшими порциями и использовать сразу после приготовления. Получившуюся замазку нанесите на трещину, используя шприц или тонкую кисточку.

Прозрачный лак для ногтей

Представьте себе, это тоже работает. Если трещина на стекле мелкая или очень тонкая, подобной защиты вполне хватит, чтобы остановить её разрастание. Нанесите лак тонким слоем с обеих сторон и дождитесь полного высыхания.

Силиконовый клей

Самый простой и оптимальный вариант. Клей можно наносить прямо из тубы или с помощью медицинского шприца. Заполнять полость нужно аккуратно и медленно. При єтом нужно внимательно следить, чтобы не было пузырьков воздуха. Отремонтированный участок будет сохнуть от 12 до 24 часов. Это зависит от вида силикона. Место, где раньше была трещина, можно покрыть тонким слоем прозрачного лака. Так будет надежнее.

Эти маленькие советы помогут сэкономить деньги, которые могли быть потрачены на новое лобовое стекло. Также издание "Комментарии" расскажет, как удалить краску с автомобиля.

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